Опубликована карта из зоны АТО за 9 декабря

09.12.2017 12:29

Сегодня, 9 декабря, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны антитеррористической операции на Донбассе.



На карте, отображающей сиутацию на начало текущий суток, насчитывается около восьми горячих точек.

Отметим, что 8 декабря стало самым страшным по потерям в зоне АТО. По данным штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе. В результате вражеских обстрелов вчера погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.



Украинские волонтеры, воины и журналисты жестко отреагировали на очередную политическую заваруху в Киеве (там ловят-садят Саакашвили), которая проходит на фоне резкого обострения на донабсском фронте.