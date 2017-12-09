- В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов16:34
- "Мариуполь" победил в матче без нарушений публичной безопасности16:15
- В зоне АТО появились новые знаки15:51
- Открытие елок Донетчины: что ждет Мариуполь15:32
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"15:20
- Донетчина: прокуратура требует ужесточения наказания за разбойное нападение15:04
- В Донецкой области пограничники нашли российские выстрелы: опубликовано видео14:53
- В Авдеевке жалуются на "собачий беспредел"14:34
- В Краматорске мужчина до смерти забил свою мать и жил три дня с трупом14:19
- Наблюдатели не могут найти танки в ОРДО13:58
Открытие елок Донетчины: что ждет Мариуполь
Жителям и гостям приморского города обещают яркий праздник, новую иллюминацию на главной елке, 3D-арки, резиденцию Деда Мороза, огромные сани в Театральном сквере и ярмарку.
Как сообщает 0629.com.ua со ссылкой на директора департамента культуры Диану Трим, монтаж главной елки начнут на будущей неделе на Театральной площади, а огни на ней зажгутся 19 декабря в День Святого Николая.
Несмотря на то, что елка будет прежней, искусственной, она засверкает обновленными гирляндами, будет казаться более пушистой, яркой и торжественной. Какой именно будет елка, городские власти пока держат в секрете.
В День Святого Николая на площади также стартуют массовые гуляния. Сюрпризом для мариупольцев станет креативная новогодняя сказка, которую уже готовит команда ДК “Молодежный”. Ее представят на сцене, установленной возле елки.
Кроме того, в этом году на Театральной площади откроется обновленная резиденция Деда Мороза, она будет больше и ярче и представит собой финский домик с камином, елочкой и столиком. А еще мариупольцы смогут сфотографироваться в огромных санях, которые будут установлены на Театральной площади.
С 19 декабря по 14 января в Театральном сквере будет работать ярмарка. В этом году она представлена как проект, который реализует общественная организация "Вежа" при поддержке Агенства USАID.
30 декабря мариупольцев ждет “Батлл Дедов Морозов”, где будут соревноваться "старый" и новый год.
Теги: Донбасс, Мариуполь, праздник, новый год, елки
- В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов16:34
- "Мариуполь" победил в матче без нарушений публичной безопасности16:15
- Как руководство ОРЛО издевается над местными жителями15:59
- В зоне АТО появились новые знаки15:51
- Открытие елок Донетчины: что ждет Мариуполь15:32
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"15:20
- Донетчина: прокуратура требует ужесточения наказания за разбойное нападение15:04
- В Донецкой области пограничники нашли российские выстрелы: опубликовано видео14:53
- В Авдеевке жалуются на "собачий беспредел"14:34
- В Краматорске мужчина до смерти забил свою мать и жил три дня с трупом14:19
- В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов16:34
- "Мариуполь" победил в матче без нарушений публичной безопасности16:15
- Как руководство ОРЛО издевается над местными жителями15:59
- В зоне АТО появились новые знаки15:51
- Открытие елок Донетчины: что ждет Мариуполь15:32
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"15:20
- Донетчина: прокуратура требует ужесточения наказания за разбойное нападение15:04
- В Донецкой области пограничники нашли российские выстрелы: опубликовано видео14:53
- В Авдеевке жалуются на "собачий беспредел"14:34
- В Краматорске мужчина до смерти забил свою мать и жил три дня с трупом14:19
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно
- Украинцев ждет незапланированный новогодний отпуск
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ