Открытие елок Донетчины: что ждет Мариуполь

09.12.2017 15:32

Жителям и гостям приморского города обещают яркий праздник, новую иллюминацию на главной елке, 3D-арки, резиденцию Деда Мороза, огромные сани в Театральном сквере и ярмарку.



Как сообщает 0629.com.ua со ссылкой на директора департамента культуры Диану Трим, монтаж главной елки начнут на будущей неделе на Театральной площади, а огни на ней зажгутся 19 декабря в День Святого Николая.



Несмотря на то, что елка будет прежней, искусственной, она засверкает обновленными гирляндами, будет казаться более пушистой, яркой и торжественной. Какой именно будет елка, городские власти пока держат в секрете.



В День Святого Николая на площади также стартуют массовые гуляния. Сюрпризом для мариупольцев станет креативная новогодняя сказка, которую уже готовит команда ДК “Молодежный”. Ее представят на сцене, установленной возле елки.



Кроме того, в этом году на Театральной площади откроется обновленная резиденция Деда Мороза, она будет больше и ярче и представит собой финский домик с камином, елочкой и столиком. А еще мариупольцы смогут сфотографироваться в огромных санях, которые будут установлены на Театральной площади.



С 19 декабря по 14 января в Театральном сквере будет работать ярмарка. В этом году она представлена как проект, который реализует общественная организация "Вежа" при поддержке Агенства USАID.



30 декабря мариупольцев ждет “Батлл Дедов Морозов”, где будут соревноваться "старый" и новый год.