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Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
Представители общественной организации "Донбасс SOS" поделились важной информаций для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) касательно регистрации места жительства.
"После публикации поста о необходимости получения паспорта с 14 лет и порядке пересечения линии соприкосновения на период его изготовления (по ссылке), к нам посыпалось много вопросов о регистрации места проживания на временно неподконтрольной территории", - отмечают общественники.
Так, переселенцы сообщали, что при получении паспорта главная проблема - невозможность получить "донецкую" прописку, из-за чего дети теряют статус ВПЛ. Также сообщалось о требовании привезти домовую книгу…
"Юридически регистрация места проживания на временно неподконтрольной территории не осуществляется! Причина - ответственного за это органа попросту НЕТ, - поясняют в "Донбасс SOS". - С апреля 2016 регистрацией занимаются соответствующие отделы регистрации исполнительных комитетов местных советов( далее - органы регистрации). Причем они это делают только по отношению к своей административно-территориальной единице. Так как органы регистрации из неподконтрольной территории на подконтрольную не выводились, а на временно неподконтрольной территории официальных органов местного самоуправления нет, то и осуществить регистрацию там невозможно".
То же самое касается проставления регистрации при получении нового паспорта через подразделения Государственной миграционной службы (ГМС). Чтобы они поставили регистрацию при выдаче паспорта, им надо предоставить справку о регистрации места проживания (Приложение 13 к Постановлению Кабмина от 02.03.2016 г. № 207), которую должны выдавать те же отделы регистрации, которых нет.
"Замкнутый круг, - отмечают общественники. - Мы не раз поднимали этот вопрос и предлагали несколько вариантов уполномоченного органа - областные ВГА, областные подразделения ГМС( http://www.donbasssos.org/29062017-5/), но воз и ныне там..."
Представителям "Донбасс SOS" известны факты регистрации места проживания на основании документов о праве собственности на жилье, “домовой книги”, где есть регистрация ребенка, или попросту по регистрации родителей (в случае если таковая совпадает). При этом отмечается, что подобное делают отдельные подразделения ГМС по собственной инициативе. Законодательного подтверждения этих действий - НЕТ.
"По нашему мнению, такие действия являются правильными хотя бы потому, что ребенок должен быть зарегистрирован по адресу регистрации одного из родителей", - подчеркивают общественники.
При этом в "Донбасс SOS" уверяют, что отсутствие регистрации не влияет на получение справки ВПЛ или на ее отмену. Потому что такого основания для отказа или отмены действия справки, как отсутствие регистрации в паспорте - нет.
"Если у вашего ребенка или вас справка уже была - статус предоставлен ранее, а, значит, справка подлежит повторной выдаче на основании уже имеющейся информации, - поясняют общественники. - Если же получаете ее впервые, а регистрации нет - нужно подтвердить факт перемещения согласно положениям Постановления №509 - предоставить в управление документы (любые документы удостоверяющие личность, справки, свидетельства, фото другое) которые подтверждают “факт проживания на момент возникновения обстоятельств, вызвавших массовое перемещение”.
В "Донбасс SOS" напоминают, что согласно статье 197 Кодекса Украины об административной ответственности проживания граждан без регистрации места жительства, впервые вас ждет просто предупреждение, а повторно в течение года - штраф от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 грн. - до 51 грн.).
"Чтобы обезопасить себя от любых штрафов в будущем, мы рекомендуем получать письменные отказы в регистрации места проживания от органов ГМС, где будет указано об отсутствии юридической возможности осуществить такие действия, а значит и об отсутствии вины лица в отсутствии у нее регистрации", - пишут представители "Донбасс SOS".
Теги: Донбасс, регистрация, переселенцы, ВПЛ, Донбасс SOS
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