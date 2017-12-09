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Российский генерал, обвиняемый в причастности к уничтожению Боинга над Донбассом: Пусть докажут хоть что-то
Генерал-полковник российской армии в запасе Николай Ткачев отрицает причастность к крушению малайзийского Боинга-777 рейса МН17 в небе над Донбассом.
Он также планирует выступить с судебным иском против Bellingcat и издания The Insider из-за совместного расследования, в котором говорится о том, что Ткачев и разыскиваемый Совместной следственной группой (ССГ) террорист с позывным "Дельфин" – один и тот же человек.
"Они, блин, там понаписали такого, навыдумывали на всю страну! Я тут посоветуюсь с ребятами и придумаю, что делать. Пусть они там [в Bellingcat и Insider] теперь поволнуются. Я, наверное, буду с ними судиться. Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!", – заявил Ткачев в интервью "Новой газете".
Он также утверждает, что не знаком с людьми, фигурирующими в расследовании под позывными "Дельфин" и "Орион".
Бывший главарь группировки боевиков в Горловке Игорь Безлер (известен как Бес), сейчас живущий в аннексированном Россией Крыму, пообщался со следователями из Нидерландов, представлявшими международную следственную группу по делу о крушении на Донбассе пассажирского "Боинга".
Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный на тот момент и сейчас пророссийской группировке "ДНР") был сбит самолет Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.
13 октября 2015-го Совет безопасности Нидерландов обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". Международные исследования показывают, что он прибыл с территории РФ, а стреляли из него российские кадровые военные.
Ранее в этом году ССГ приняла решение о том, что судебный процесс над подозреваемыми будет организован в Нидерландах.
"ССГ привержена тому, чтобы виновные были наказаны, и это соглашение является прямым свидетельством этого. В июле мы решили, что обвинения будут выдвигаться в Нидерландах по голландским законам, но при активной поддержке и со стороны мирового сообщества. В конце концов это делается в интересах не только голландских жертв трагедии, но и всех остальных людей, погибших в авиакатастрофе. Гибель 298 невинных людей не должна остаться безнаказанной", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс
Кабмин одобрил проекты меморандумов о взаимопонимании между правительствами Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины по политической и финансовой поддержке уголовного преследования виновных в падении самолета рейса МН17.
Напомним, что недавно международная экспертно-журналистская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали результаты расследования, в котором установили, что к крушению малазийского "Боинга" в Донбассе причастен российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачев (позывной "Дельфин").
Теги: Россия, Донбасс, Боинг, теракт, крушение, рейс МН17
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