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Соцсети о ситуации на КПВВ: "Хвоста очереди в тумане не видно"
Общественная организация Донбасс SOS собрала комментарии пользователей социальных сетей, которые сегодня пересекали линию разграничения через КПВВ в Донецкой области. Предлагаем их вашему вниманию.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-00. днр. До 50 авто. Пеших-30 чел.
10-00 в сторону Бахмута до поворота .
#Георгиевка #Курахово #Марьинка .
9-00 На Марьинке в сторону Донецка около 60 машин
9-30 На Каргиле в сторону курахово около 50 авто
11-00 Каргил в сторону Донецка около 40 машин
На нулевом украинском было пусто, перед основным 52 машины
Это в сторону Курахово
11-10 Очередь из Донецка на Каргиле заканчивается на середине спуска с моста
В Донецк на Каргиле движение есть. За 35 минут продвинулся где-то на 30 машин, включая льготу
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-00 На еленовке. Основная не дальше поворота. Льготная 25.
На Новотроицке пеших до 100
9-20 На перлыне машин 60 .
9-30 Новотроицк в Мариуполь 25 машин.
Перлына 40 машин.
10-55 На Еленовке в сторону Мариуполя 40 авто общей и 5 льготной. В сторону Донецка хвоста очереди в тумане не видно
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
В сторону Мариуполя до балки, движение хорошее. На КПВВ "Пищевик" 30 машин, движение есть.
10-55 Куликово от моста. Льготной машин 20.
Напомним, что сегодня утром в контрольнх пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области образовались большие очереди, а в ОРЛО устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ "Золотое" (в связи со временной остановкой работы КПВВ "Станица Луганская").
Луганская областная государственная администрация сообщила, что мост в Станице Луганский ремонтируют, а вот КПВВ "Золотое" оккупанты не открыли.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, соцсети, КПВВ, очереди
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