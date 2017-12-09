Соцсети о ситуации на КПВВ: "Хвоста очереди в тумане не видно"

09.12.2017 11:28

Общественная организация Донбасс SOS собрала комментарии пользователей социальных сетей, которые сегодня пересекали линию разграничения через КПВВ в Донецкой области. Предлагаем их вашему вниманию.



Пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

9-00. днр. До 50 авто. Пеших-30 чел.

10-00 в сторону Бахмута до поворота .



#Георгиевка #Курахово #Марьинка .

9-00 На Марьинке в сторону Донецка около 60 машин

9-30 На Каргиле в сторону курахово около 50 авто

11-00 Каргил в сторону Донецка около 40 машин

На нулевом украинском было пусто, перед основным 52 машины

Это в сторону Курахово

11-10 Очередь из Донецка на Каргиле заканчивается на середине спуска с моста

В Донецк на Каргиле движение есть. За 35 минут продвинулся где-то на 30 машин, включая льготу



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

7-00 На еленовке. Основная не дальше поворота. Льготная 25.

На Новотроицке пеших до 100

9-20 На перлыне машин 60 .

9-30 Новотроицк в Мариуполь 25 машин.

Перлына 40 машин.

10-55 На Еленовке в сторону Мариуполя 40 авто общей и 5 льготной. В сторону Донецка хвоста очереди в тумане не видно



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

В сторону Мариуполя до балки, движение хорошее. На КПВВ "Пищевик" 30 машин, движение есть.

10-55 Куликово от моста. Льготной машин 20.

Напомним, что сегодня утром в контрольнх пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области образовались большие очереди, а в ОРЛО устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ "Золотое" (в связи со временной остановкой работы КПВВ "Станица Луганская").

Луганская областная государственная администрация сообщила, что мост в Станице Луганский ремонтируют, а вот КПВВ "Золотое" оккупанты не открыли.