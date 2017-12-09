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Сорок авто из США отправлены зону АТО

09.12.2017 17:37
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Сорок авто из США отправлены зону АТО

Машины "Хаммер" (Hummer), полученные Украиной от США, направлены в район проведения проведения антитеррористической операции.

"Сорок медицинских машин" Хаммер ", которые спасают жизни украинских воинов, направлены в зону проведения АТО. С первого дня они будут работать на украинскую армию, украинский воина", - сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке

Отметим, что в День ВСУ, 6 декабря, Порошенко передал военнослужащим ВСУ сертификаты на эти авто, которые были предоставлены Украине Соединенными Штатами Америки. Мероприятие состоялось в Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине.



Теги: США, Донбасс, авто, АТО
 
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