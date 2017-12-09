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Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя
Украинские волонтеры, воины и журналисты жестко отреагировали на очередную политическую заваруху в Киеве (там ловят-садят Саакашвили), которая проходит на фоне резкого обострения на донабсском фронте.
По данным штаба АТО, за прошедшие сутки, 8 декабря зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе.
Напомним, что вследствие вражеских обстрелов вчера погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.
Волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, пишет: "Кричать не хочу - не поможет. Отвлекитесь от политики. За прошедшие сутки на Светлодарской дуге у нас большие потери. Двое погибших и трое раненых".
Журналист УНИАН Роман Цимбалюк, освещающий события в Москве (и очень не любимый там), опубликовал такой пост:
А жестче всех высказался нардеп (который почти всё время проводит на фронте), бывший глава "Правого сектора", действующий руководитель "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош:
Теги: политика, Донбасс, АТО, потери, фронт
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