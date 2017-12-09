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Утро на донбасских КПВВ: перегруз везде
Сегодня утром в контрольнх пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области образовались большие очереди. У каждого из четырех КПВВ стояло более 100 авто.
По данным Госпогранслужбы Украины, ситуация у КПВВ была следующей: "Майорск" - 50/60; "Марьинка" - 50/90; "Новотроицкое" - 60/80; "Гнутово" - 30/100 (на въезд-выезд соответственно).
Напомним, что 9 и 10 декабря в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" (единственный, который функционирует в Луганской области, причем только в пешеходном режиме) временно прекращен пропуск граждан. Это связано с ремонтом мостового перехода, находящегося в КПВВ в направлении неподконтрольной территории. Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.
Напомним, что Луганская областная государственная администрация сообщила о намерении украинской стороны попытаться 9 декабря в очередной раз начать работу КПВВ "Золотое".
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
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