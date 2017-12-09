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В Авдеевке изъяли более 2600 патронов и взрывчатку
За 11 месяцев 2017 года полицейскими прифронтовой Авдеевки раскрыто 173 преступления, среди которых 78 - тяжкие. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, в который входит Авдеевское отделение полиции.
С начала года в Авдеевке было совершено 4 убийства, из которых по 3 злоумышленникам уже сообщено о подозрении, еще по одному - личность правонарушителя установлена, проводятся следственные действия.
Кроме того, было зарегистрировано 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, злоумышленники задержаны; открыто 39 уголовных производств за незаконное хранение оружия (изъято более 2600 патронов, 17 гранат, 3 гранатомета и почти 800 граммов взрывчатых веществ).
С начала года в Авдеевке выявлено три человека, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях террористической группировки "ДНР".
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 40 правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, изъято 1750 кг каннабиса.
Среди совершенных преступлений против собственности доминируют кражи. За 11 месяцев было совершено 53 кражи имущества из квартир и домов граждан, 30 из них раскрыты, а по другим - имеются оперативные наработки. Также, было совершено 2 разбойных нападения и 5 грабежей, по всем правонарушители установлены.
В текущем году на территории обслуживания Авдеевского отделения полиции было совершено 2 случая незаконного завладения транспортными средствами. Злоумышленники были оперативно установлены правоохранителями и привлечены к уголовной ответственности по ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Авдеевка, полиция, преступность, взрывчатка
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