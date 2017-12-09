В Авдеевке жалуются на "собачий беспредел"

09.12.2017 14:34

Жители прифронтовой Авдеевки воюют… в социальных сетях. Как отмечает avdeevka.city, горожане обвиняют любителей кошек и собак в разведении антисанитарии в общественных местах.



"Уважаемые любители собак, котов и другой живности убедительно просим вас больше не приносить бездомных собак, щенков и т.п. к зданию Укртелекома. Грязь, загаженные газоны, вонь и лишаи уже достали!!! Если вы такие жалостливые оставляйте их себе!!! КП "СЕЗ" только убрали с труб все халабуды и коробки, которые настроили там сердобольные бабки, теперь все заново... Сколько этот беспредел можно терпеть? Неоднократно эта стая нападала уже на людей...", - цитирует издание Марию Забияка.



По данным avdeevka.city, в конце ноября в городе работала служба по отлову бродячих животных. Также отмечается, что местные защитники братьев меньших собирают средства на стерилизацию бездомных собак.