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В Авдеевке жалуются на "собачий беспредел"
Жители прифронтовой Авдеевки воюют… в социальных сетях. Как отмечает avdeevka.city, горожане обвиняют любителей кошек и собак в разведении антисанитарии в общественных местах.
"Уважаемые любители собак, котов и другой живности убедительно просим вас больше не приносить бездомных собак, щенков и т.п. к зданию Укртелекома. Грязь, загаженные газоны, вонь и лишаи уже достали!!! Если вы такие жалостливые оставляйте их себе!!! КП "СЕЗ" только убрали с труб все халабуды и коробки, которые настроили там сердобольные бабки, теперь все заново... Сколько этот беспредел можно терпеть? Неоднократно эта стая нападала уже на людей...", - цитирует издание Марию Забияка.
По данным avdeevka.city, в конце ноября в городе работала служба по отлову бродячих животных. Также отмечается, что местные защитники братьев меньших собирают средства на стерилизацию бездомных собак.
Теги: Донбасс, Авдеевка, собаки, бродячие животные
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