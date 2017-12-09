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Архив - Донецкая область

В "ДНР" заявили, что всё же открыли "представительство" в Финляндии

09.12.2017 22:02
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В "ДНР" заявили, что всё же открыли "представительство" в Финляндии

Сегодня, 9 декабря, т.н. "министерство иностранных дел" пророссийской группировки "ДНР" заявило о "дипломатической победе".

По данным фейкового "МИД", "представительский центр" псевдореспублики в Финляндии торжественно открылся сегодня в городе Хельсинки.

На "церемонии" якобы побывали председатель Общества дружбы "Финляндия-Россия" Дарья Скиппари-Смирнов, художник и общественный деятель Сергей Зленко, журналисты информационных ресурсов "Ваставалкеа" и "Илта-Саномат", а также "представители финской общественности".

Также отмечается, что "представительство" возглавил известный финский правозащитник Йохан Бекман (по данным СМИ, разыскиваемый правоохранителями по ряду статей и изгнанный из всех цивилизованных организаций).

Ранее в Финляндии жестко отреагировали на анонсируемое пророссийской группировкой "ДНР"  открытие "Представительского центра ДНР" в Хельсинки. В частноси, было заявлено: "Донецкая народная республика" не существует как государство, признанное Финляндией, и поэтому не может иметь посольства или другого официального представительства в Финляндии".



Теги: Донбасс, Финляндия, ДНР, дипломатия
 
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