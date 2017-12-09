В "ДНР" заявили, что всё же открыли "представительство" в Финляндии

09.12.2017 22:02

Сегодня, 9 декабря, т.н. "министерство иностранных дел" пророссийской группировки "ДНР" заявило о "дипломатической победе".



По данным фейкового "МИД", "представительский центр" псевдореспублики в Финляндии торжественно открылся сегодня в городе Хельсинки.



На "церемонии" якобы побывали председатель Общества дружбы "Финляндия-Россия" Дарья Скиппари-Смирнов, художник и общественный деятель Сергей Зленко, журналисты информационных ресурсов "Ваставалкеа" и "Илта-Саномат", а также "представители финской общественности".



Также отмечается, что "представительство" возглавил известный финский правозащитник Йохан Бекман (по данным СМИ, разыскиваемый правоохранителями по ряду статей и изгнанный из всех цивилизованных организаций).

Ранее в Финляндии жестко отреагировали на анонсируемое пророссийской группировкой "ДНР" открытие "Представительского центра ДНР" в Хельсинки. В частноси, было заявлено: "Донецкая народная республика" не существует как государство, признанное Финляндией, и поэтому не может иметь посольства или другого официального представительства в Финляндии".