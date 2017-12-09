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Архив - Донецкая область

В Донецкой области хотят возродить "Динамо"

09.12.2017 19:22
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В Донецкой области хотят возродить "Динамо"

В областном главке полиции Донецкой области (в Мариуполе) состоялась рабочая конференция по восстановлению в регионе деятельности физкультурно-спортивного общества "Динамо" (вся инфраструктура ФСО "Динамо", которая осталась в оккупированном Донецке, была потеряна).

Представители Нацгвардии, Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции Украины, Главного управления ГСЧС в Донецкой области, Государственной пограничной службы, Донецкого юридического института, Нацполиции в Донетчины обсудили вопросы создания, финансирования и дальнейшей работы территориальной организации ФСО "Динамо" в Донецкой области.

Главный офис организации будет размещен в Мариуполе, а председателем общественной организации избран начальник полиции Донетчины Николай Семенишин. Также избрали состав рабочего президиума и контрольно-ревизионной комиссии.

Николай Семенишин, который возглавлял аналогичные общества в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, рассказал об опыте работы спортивной организации в Западной Украине и предложил присоединиться к проекту "Спорт. Полиция. Дети", который инициирован Нацполицией Украины и ФСО "Динамо".

"Мы должны привлекать к спорту молодежь, поэтому планируется открывать на базе организации спортивные кружки для детей и своим примером популяризировать здоровый образ жизни, - отметил генерал. - Надеюсь, что вместе мы восстановим спортивные традиции, которые были в Донецкой области, ведь работники правоохранительных органов должны быть физически подготовлены и закаленные".



Теги: Донбасс, спорт, Мариуполь, полиция, "Динамо"
 
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