Главная / Новости / Донецкая область / В Донецкой области пограничники нашли российские выстрелы: опубликовано видео
Последние новости раздела
- Донетчина: прокуратура требует ужесточения наказания за разбойное нападение15:04
- В Донецкой области пограничники нашли российские выстрелы: опубликовано видео14:53
- В Авдеевке жалуются на "собачий беспредел"14:34
- В Краматорске мужчина до смерти забил свою мать и жил три дня с трупом14:19
- Наблюдатели не могут найти танки в ОРДО13:58
- В прифронтовую Красногоровку привезли книги13:41
- Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса13:15
- Оккупанты Донбасса собрали снайперов13:11
- Защитники Авдеевки попали под минометный огонь13:04
- В район Травневого прилетело 60 мин12:59
В Донецкой области пограничники нашли российские выстрелы: опубликовано видео
09.12.2017 14:53
Благодаря полученной сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы информации, пограничники нашли недалеко от населенного пункта Николаевка Волновахского района два выстрела к станковому противотанковому гранатомету СПГ-9.
Отрабатывая оперативные мероприятия, пограничники обнаружили эти выстрелы в поле. Маркировка на боеприпасах свидетельствовало об их изготовлении на территории РФ.
О данном факте уведомили представителей Волновахского отдела полиции. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные действия по установлению "хозяина" боеприпасов, которые могли предназначаться для диверсионных действий.
Теги: Донбасс, пограничники, боеприпасы
Читайте также:
- Украинские пограничники получили от минобороны США помощь на 21 миллион долларов
- Как в басне Крылова "Слон и моська" - Захарченко смело раскритиковал политику США
- Кремль согласен потерпеть, пока Запад признает присоединение Крыма к РФ - Песков
- В Донецкой области конфисковали контрабанду конфет и гербицидов
- Проигравшая выборы Клинтон получила на два миллиона голосов больше Трампа
- Как Усик преодолел полосу препятствий для пограничников (ВИДЕО)
- Донетчина: прокуратура требует ужесточения наказания за разбойное нападение15:04
- В Донецкой области пограничники нашли российские выстрелы: опубликовано видео14:53
- В Авдеевке жалуются на "собачий беспредел"14:34
- В Краматорске мужчина до смерти забил свою мать и жил три дня с трупом14:19
- На Луганщине у 52-летней женщины пропал 23-летний муж14:08
- Наблюдатели не могут найти танки в ОРДО13:58
- В прифронтовую Красногоровку привезли книги13:41
- На Луганщине поймали рыночного вора13:25
- Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса13:15
- Оккупанты Донбасса собрали снайперов13:11
- Донетчина: прокуратура требует ужесточения наказания за разбойное нападение15:04
- В Донецкой области пограничники нашли российские выстрелы: опубликовано видео14:53
- В Авдеевке жалуются на "собачий беспредел"14:34
- В Краматорске мужчина до смерти забил свою мать и жил три дня с трупом14:19
- На Луганщине у 52-летней женщины пропал 23-летний муж14:08
- Наблюдатели не могут найти танки в ОРДО13:58
- В прифронтовую Красногоровку привезли книги13:41
- На Луганщине поймали рыночного вора13:25
- Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса13:15
- Оккупанты Донбасса собрали снайперов13:11
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- Зарисовка из Донецка: как проходит комендантский час
- Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ