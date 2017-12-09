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В Краматорске мужчина до смерти забил свою мать и жил три дня с трупом
Трое суток в Краматорске 29-летний злоумышленник жил в рядом с трупом своей матери. Затем сообщил соседку, что женщина якобы упала и ударилась головой, в результате чего умела.
Вызов о смерти 52-летней женщины поступил в Краматорский отдел полиции от соседки. По указанному адресу следственно-оперативная группа обнаружила труп со следами насильственной смерти.
По подозрению в причинении смертельных телесных повреждений покойной полицейские задержали ее 29-летнего сына. Сначала мужчина не признавал своей вины, однако на месте преступления оперативники собрали достаточно доказательств его причастности к преступлению. Благодаря им человек все же рассказал, что случилось.
Полицейские установили, что три дня назад между задержанным и потерпевшей произошел словесный конфликт. Под действием алкоголя сын начал бить мать, пока она не умерла.
После совершенного сын жил в квартире с телом матери и продолжал пить.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, смерть, мать
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