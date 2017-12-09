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В Мариуполе покарали сирийца за незаконное посещение Крыма
Пограничники Донецкого отряда обнаружили сирийца, который нарушал правила въезда-выезда на временно неподконтрольную Украину территорию.
Во время осуществления пограничного контроля отделением пограничной службы "Мариуполь" теплохода под флагом Молдовы, следовавшего по маршруту Хереке (Турция) - Мариуполь, среди команды с 12 граждан Сирии в паспортных документах одного из них обнаружились факты пребывания во временно оккупированном Крыму с нарушением правил въезда - выезда. А именно - в его документе были проставлены служебные отметки погранслужбы ФСБ РФ на территории АР Крым, которые свидетельствуют, что иностранец неоднократно посещал временно оккупированную территорию полуострова в обход законов Украины.
В результате, согласно действующему законодательству, ему было вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на 3 года.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Мариуполь
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