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Архив - Донецкая область

В Москве сторонники боевиков ОРДЛО угрожали на фестивале режиссеру

09.12.2017 21:21
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В Москве сторонники боевиков ОРДЛО угрожали на фестивале режиссеру

На "Артдокфест" на показ фильма "Полет пули", посвященного войне на Донбассе, пришли сторонники ОРДЛО и начали угрожать президенту фестиваля Виталию Манскому и режиссеру фильма Беате Бубенец.

Как сообщает Дождь, видеозапись разговора Бубенец опубликовала у себя в Фейсбуке.

Разговор состоялся в фойе кинотеатра "Октябрь" в Москве. Двое мужчин и женщина (в камуфляже и матроске) назвали себя сторонниками "ополченцев Донбасса". Они высказали Манскому и Бубенец претензии, что в фильме показаны бойцы украинского добровольческого батальона "Айдар".

Один из высказывающих угрозы "ценителей искусства" заявил, что с 2014 года был "там" на стороне ополченцев. Сторонники оккупантов пообещали, что завтра, 10 октября, приедут еще "человек 500".

"Мы вам бы не дали это вот сейчас просто показывать. А завтра… извините, будут проблемы у вас, серьезные", — сказал собеседник.

Ранее в эфире Дождя Манских рассказывал, что в его адрес и в адрес команды фестиваля поступали угрозы "по многим фронтам" из-за фильма Евгения Титаренко "Война ради мира", посвященного конфликту на Украине.

Как пояснял президент "Артдокфеста", угрозы поступали от людей, которые "лично считают, что в Украине только они представляют, так сказать, истинную точку зрения", которые "воевали там" и, видимо, имеют "какие-то личные счеты с украинскими добровольцами".



Теги: Донбасс, кино, Москва, фестиваль, ополченцы, боевики
 
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