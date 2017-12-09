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В район Травневого прилетело 60 мин
Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что противник провел провел вчера 19 прицельных обстрелов в сторону позиций ВСУ на Луганском направелнии.
"В течение почти двух часов российские оккупанты били из минометов калибра 120 мм по защитниках Травневого, в общем выпустив 60 мин, - отметил полковник. - Также здесь зафиксированы отдельные прицельные обстрелы наших позиций из вооружения БМП, гранатометов и другого пехотного оружия. Вражеские мины калибра 82 мм беспокоили наших военных на позициях в районе Крымского, Луганского, Катериновки, Новоалександровки. При этом по этим опорным пунктам, а также в районе н.п. Лобачево, Золотое, Зайцево происходили неоднократные прицельные вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия".
Мотузяник сообщил, что защитники Украины в подавляющем большинстве случаев не отвечали на враждебные провокации. При этом несколько раз адекватно отвечали из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.
Сегодня, 9 декабря, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны антитеррористической операции на Донбассе.
Украинские волонтеры, воины и журналисты жестко отреагировали на очередную политическую заваруху в Киеве (там ловят-садят Саакашвили), которая проходит на фоне резкого обострения на донабсском фронте.
Напомним, что украинские воины погибли вчера у Водяного, Каменки и Травневого.
Сегодня стало известно, что начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко прибыл в зону антитеррористической операции на Донбассе. В том числе, посетил «жаркое» Травневое.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, минометы
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