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Архив - Донецкая область

В зоне АТО появились новые знаки

09.12.2017 15:51
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В зоне АТО появились новые знаки

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), наблюдатели афиксировала остатки боеприпасов и новые знаки, предупреждающие о минной опасности.

В подконтрольном боевикам "ДНР" с. Пикузы (быв. Коминтерново, 23 км к северо‑востоку от Мариуполя) наблюдатели зафиксировали хвостовой стабилизатор минометной мины (120 мм), недавно застрявший в дороге с асфальтным покрытием в 50 м к югу от магазина на ул. Победы. На дороге в западном направлении наблюдатели заметили следы от разлета осколков. По их оценке, мина была выпущена с западного направления и взорвалась вследствие удара о дорогу. Мужчина (50–59 лет) сообщил членам патруля Миссии, что удар произошел в ночь с 5 на 6 декабря.

Наблюдатели впервые видели пять знаков, предупреждающих о минной опасности, на дороге между подконтрольными "ДНР" с. Стылая (34 км к югу от Донецка) и Петровское. На каждом из них была надпись "Не съезжайте с дороги. На обочинах мины" на русском языке.



Теги: Донбасс, АТО, мины, СММ ОБСЕ
 
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