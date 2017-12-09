В зоне АТО произошло 14 обстрелов, били минометы и пулеметы

09.12.2017 18:17

Сегодня, 9 декабря, в период с полуночи до шести вечера, российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. В более чем половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия



Как отмечает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении Светлодарская дуга продолжает оставаться эпицентром напряженности. Здесь противник из 120-мм минометов и пехотного вооружения вел огонь по позициям украинских защитников у Луганского. Во время огневых провокаций в районе Майского, Лозового и Светлодарска боевики применили гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого враг стрелял из вооружения БМП, а у Новоалександровки - из пулеметов.



На Донецком направлении противник обстреливал защитников Авдеевки, Каменки и Широкино из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. По укреплениям ВСУ вблизи шахты Бутовка захватчики били из минометов калибра 82-мм и легкого пехотного вооружения, а из стрелкового оружия - в пригороде Марьинки.