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В зоне АТО произошло 14 обстрелов, били минометы и пулеметы
Сегодня, 9 декабря, в период с полуночи до шести вечера, российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. В более чем половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Как отмечает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении Светлодарская дуга продолжает оставаться эпицентром напряженности. Здесь противник из 120-мм минометов и пехотного вооружения вел огонь по позициям украинских защитников у Луганского. Во время огневых провокаций в районе Майского, Лозового и Светлодарска боевики применили гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого враг стрелял из вооружения БМП, а у Новоалександровки - из пулеметов.
На Донецком направлении противник обстреливал защитников Авдеевки, Каменки и Широкино из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. По укреплениям ВСУ вблизи шахты Бутовка захватчики били из минометов калибра 82-мм и легкого пехотного вооружения, а из стрелкового оружия - в пригороде Марьинки.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы
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