Война превратила шахту "Бутовка" в "зону отчуждения"

09.12.2017 12:16

Представители Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") рассказали об одной из самых горячих точек Донецкого направлении – шахте "Бутовка".



"Сложно поверить, но это уже Донецк. Его окраины. По иронии судьбы – Киевский район города. Шахту "Бутовка" заложили в 1917 году, и долгое время она, что называется, давала стране уголь, считаясь одной из самых мощных шахт Донбасса, - отмечается на странице ПЖ в соцсети Фейсбук. - Теперь это настоящая "зона отчуждения", достойная экранизации "Сталкера" или же проведения там одноименных квестов. Возможно, после победы тут и будет что-то подобное. Но сейчас скелеты бетонных креплений хищно смотрят в заснеженное небо, где-то слышно глухое "гупание" СПГ, а до уборной лучше двигаться кроссом – "шальные пули" тут явление регулярное, ведь минимальное расстояние до позиций террористов, по словам бойцов, всего 100 метров".



"Вряд ли "Бутовка" снова когда-то станет шахтой – точка невозврата пройдена, - отмечают в Фонде. - Но хотелось бы верить, что она станет одним из форпостов, откуда начнется освобождение Донецка".



Сейчас эту передовую позицию удерживают десантники, которые почти два года назад освобождали "Бутовку" от оккупантов.



"Это была крайне сложная операция, которая стоила нашим защитникам не одной жизни. Террористы и регулярная российская армия не раз пробовали штурмовать шахту. Обстрелы здесь продолжаются и сейчас, - пишут волонтеры Фонда. - Приблизить Украину к победе сможем только общими усилиями!"



Помочь силам АТО дать отпор врагу можно, перейдя по ссылке.