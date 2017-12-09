Зарисовка из Донецка: забег по аптекам

09.12.2017 07:23

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о проблемах, которые испытывают жители оккупированного города в связи с тем, что аптеки не работают круглосуточно.



Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора несколько подкорректированы):



"Оккупированный Донецьк. Бабульке стало плохо. Кинулась, сердечные капли закончились. Попросила соседского парня сбегать в аптеку.

Парень быстро побежал на бульвар. Там несколько аптек. Подбежал к первой аптеке. Дверь закрыта. На вывеске написан режим работы. До 19 часов. На часах без десяти семь. Парень послал тёте - провизору мысленно нехорошее пожелание. Побежал к следующей аптеке. Пока бежал, думал про себя, что даже не знал, как сейчас аптеки работают. Раньше и ночные дежурные были через одну. А сейчас из-за комендантского часа оказывается работают до семи. Как-то странно, как для аптек.

А вдруг и следующая уже закрыта? Что же тогда делать? Увидел открытую дверь аптеки. Обрадовался. На часах без пяти. Успел. Провизор на месте. Вежливо обслужила. Он столько приятных слов ей сказал, здоровья ей пожелал. Взял капли и бегом бежать обратно.

Пробегал мимо той аптеки, которая раньше времени закрылась. Опять пожелал той работнице, чтоб и она без капель в нужный момент оказалась и ещё всякого разного негатива на неё послал.

Прибежал в подъезд. Быстро к соседке. Там с бабулькой сидит его мама. Бабушку попустило. Каплями напоили, домой пошли. Но парень ещё долго не мог успокоиться и все говорил той тёте, чтоб и тебе так было в жизни..."