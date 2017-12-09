Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зарисовка из Донецка: забег по аптекам

09.12.2017 07:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зарисовка из Донецка: забег по аптекам

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о проблемах, которые испытывают жители оккупированного города в связи с тем, что аптеки не работают круглосуточно.

Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора несколько подкорректированы):

"Оккупированный Донецьк. Бабульке стало плохо. Кинулась, сердечные капли закончились. Попросила соседского парня сбегать в аптеку.
Парень быстро побежал на бульвар. Там несколько аптек. Подбежал к первой аптеке. Дверь закрыта. На вывеске написан режим работы. До 19 часов. На часах без десяти семь. Парень послал тёте - провизору мысленно нехорошее пожелание. Побежал к следующей аптеке. Пока бежал, думал про себя, что даже не знал, как сейчас аптеки работают. Раньше и ночные дежурные были через одну. А сейчас из-за комендантского часа оказывается работают до семи. Как-то странно, как для аптек.
А вдруг и следующая уже закрыта? Что же тогда делать? Увидел открытую дверь аптеки. Обрадовался. На часах без пяти. Успел. Провизор на месте. Вежливо обслужила. Он столько приятных слов ей сказал, здоровья ей пожелал. Взял капли и бегом бежать обратно.
Пробегал мимо той аптеки, которая раньше времени закрылась. Опять пожелал той работнице, чтоб и она без капель в нужный момент оказалась и ещё всякого разного негатива на неё послал.
Прибежал в подъезд. Быстро к соседке. Там с бабулькой сидит его мама. Бабушку попустило. Каплями напоили, домой пошли. Но парень ещё долго не мог успокоиться и все говорил той тёте, чтоб и тебе так было в жизни..."



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, аптеки, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх