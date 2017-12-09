- В прифронтовую Красногоровку привезли книги13:41
- Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса13:15
- Оккупанты Донбасса собрали снайперов13:11
- Защитники Авдеевки попали под минометный огонь13:04
- В район Травневого прилетело 60 мин12:59
- Украинские воины погибли у Водяного, Каменки и Травневого12:54
- Опубликована карта из зоны АТО за 9 декабря12:29
- Война превратила шахту "Бутовка" в "зону отчуждения"12:16
- Начальник Генштаба ВСУ прибыл в зону АТО12:01
- Соцсети о ситуации на КПВВ: "Хвоста очереди в тумане не видно"11:28
Защитники Авдеевки попали под минометный огонь
За прошедшие сутки, 8 декабря, на Донецком направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов позиций ВСУ российско-оккупационными войсками.
"По защитникам Авдеевки в течение двух часов оккупанты выпустили 12 мин калибра 120 мм, и беспокоили огнем из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, - сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. - Также вражеские обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм зафиксированы по нашим защитникам вблизи Опытного, Водяного, шахты Бутовка. Также в районе Каменки и Песок противник применял вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. По защитникам Каменки вел огонь вражеский снайпер".
По словам полковника, на большинство вражеских провокаций украинские военные давали оккупантам "жесткий ответ из гранатометов и стрелкового оружия".
Сегодня, 9 декабря, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны антитеррористической операции на Донбассе.
Украинские волонтеры, воины и журналисты жестко отреагировали на очередную политическую заваруху в Киеве (там ловят-садят Саакашвили), которая проходит на фоне резкого обострения на донабсском фронте.
Напомним, что украинские воины погибли вчера у Водяного, Каменки и Травневого.
Сегодня стало известно, что начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко прибыл в зону антитеррористической операции на Донбассе. В том числе, посетил «жаркое» Травневое.
Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, ВСУ, обстрелы
- Полицейские сообщили о последствиях обстрела Авдеевки
- Зверские атаки армии РФ вблизи Донецка: сепаратисты "ДНР" терзали Авдеевку ударами из зенитных установок, минометов и гранатометов. ВИДЕО
- Волонтер Доник: об обстреле Авдеевки и оккупированной территории
- "Промка" раздора: из-за чего началось и как протекает сражение у Авдеевки
- Бывший сотрудник газеты "Донбасс" сражался в Авдеевке и Зайцево
- В Авдеевке нашли пример того, как нужно работать в условиях войны
- В прифронтовую Красногоровку привезли книги13:41
- На Луганщине поймали рыночного вора13:25
- Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса13:15
- Оккупанты Донбасса собрали снайперов13:11
- Защитники Авдеевки попали под минометный огонь13:04
- В район Травневого прилетело 60 мин12:59
- Украинские воины погибли у Водяного, Каменки и Травневого12:54
- В зоне АТО поймали расхитителей топлива12:49
- Опубликована карта из зоны АТО за 9 декабря12:29
- Война превратила шахту "Бутовка" в "зону отчуждения"12:16
- В прифронтовую Красногоровку привезли книги13:41
- На Луганщине поймали рыночного вора13:25
- Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса13:15
- Оккупанты Донбасса собрали снайперов13:11
- Защитники Авдеевки попали под минометный огонь13:04
- В район Травневого прилетело 60 мин12:59
- Украинские воины погибли у Водяного, Каменки и Травневого12:54
- В зоне АТО поймали расхитителей топлива12:49
- Опубликована карта из зоны АТО за 9 декабря12:29
- Война превратила шахту "Бутовка" в "зону отчуждения"12:16
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- Зарисовка из Донецка: как проходит комендантский час
- Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ