Защитники Авдеевки попали под минометный огонь

09.12.2017 13:04

За прошедшие сутки, 8 декабря, на Донецком направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов позиций ВСУ российско-оккупационными войсками.



"По защитникам Авдеевки в течение двух часов оккупанты выпустили 12 мин калибра 120 мм, и беспокоили огнем из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, - сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. - Также вражеские обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм зафиксированы по нашим защитникам вблизи Опытного, Водяного, шахты Бутовка. Также в районе Каменки и Песок противник применял вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. По защитникам Каменки вел огонь вражеский снайпер".



По словам полковника, на большинство вражеских провокаций украинские военные давали оккупантам "жесткий ответ из гранатометов и стрелкового оружия".

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