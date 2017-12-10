Бывший главарь боевиков обвинил Плотницкого и Захарченко в "отстреле конкурентов"

10.12.2017 17:35

Бывший "министр обороны" т.н. "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал ликвидацию известных боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса.



Гиркин-Стрелков, который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк (позже был отозван назад, в РФ, в данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса), в интервью одному из российских СМИ заявил: "К власти и в Донецке, и в Луганске... Сурков (советник президента РФ, куратор оккупированной части Донбасса – прим. ред.) привел бандитов. Плотницкий - бандит, Захарченко - жулик, который, получив власть, тоже стал бандитом. Соответственно, они отстреливали конкурентов. В силу ряда причин Донецк и посильнее, там и толчок достаточно серьезный дан организации, там у Захарченко конкурентов не было, кроме Ходаковского. А в Луганске Плотницкому приходилось бороться против людей, которые не понимали, чем он лучше остальных", - рассказал Гиркин-Стрелков в интервью одному из российских СМИ.



"Плотницкий по бандитским привычкам (естественно, не сам) всех конкурентов устранил. В данном случае Мозгового (главарь бандформирования "Призрак" Алексей Мозговой, ликвидирован 23.05.2015 г. - ред.) устранили по идейным соображениям. "Бэтмена" (один из главарей луганских террористов "начштаба четвертой бригады "ЛНР" Александр Беднов (кличка Бэтмен), ликвидирован 1.01.2015 г. - ред.) чисто борьба за власть, я так понимаю, поскольку он претендовал на власть. Почему убрали Ищенко (главарь "казачьего полка", самопровозглашенный "мер Первомайска" Евгений Ищенко, ликвидирован 23.01.2015 г. - ред.), я не знаю, - признался террорист. - Дремова (боевик, командир стахановских "казаков" Павел Дремов, ликвидирован 12.12.2015 г. - ред.), я предполагаю, убрали по коммерческим делам, этот товарищ в них активно участвовал, с угольком возился".



Отвечая на вопрос действительно ли террористы "сами себя убирают, или все-таки им Сурков помогает с товарищами", Гиркин отметил, что "вагнеровцы" (наемники из российской частной военной компании "Вагнер" - прим. ред.) хвастаются, что Мозгового и Беднова убирали они".



"Опять же это пьяные "базары" ветеранов, которые я лично не слышал, но тем не менее похоже на правду, - отметил Гиркин. - Я расцениваю данную информацию как достаточно достоверную...Более того, Беднова они точно устраняли, и с высокой вероятностью именно они исполняли Мозгового".

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министр МГБ" пророссийской группировки "ЛНР" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.



По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.



Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.

Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".

Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого, который, вероятно, вернется в Луганск в новом статусе.

Журналист-переселенец, блогер Денис Казанский отметил, что история с переворотом в ЛНР и изгнанием Плотницкого с одной стороны смешная, а с другой - очень показательная.

Сегодня, 25 ноября, фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику.

Новый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.