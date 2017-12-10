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Что творится на шахтах оккупированного Донбасса
Директор государственного предприятия "Мирноградуголь" (бывшее ГП "Красноармейскуголь"), что в Мирнограде (бывший Димитров, подконтрольная часть Донецкой области) Виталий Довгаль рассказал о реальном состоянии шахт, находящихся на оккупированных территориях.
Со ссылкой на горняков из ОРДО Виталий Юрьевич отметил, что на данный момент на неподконтрольной Украине территории осталось большое количество шахт, которые просто погибают. Большинство шахт затапливаются, вырезаются на металлолом, сотрудникам месяцами не выплачивается заработная плата.
Только в районе Горловки и Енакиево около 10 угольных предприятий в ближайшее время будут ликвидированы. При этом никаких перспектив в развитии и работе шахт, находящихся на территории неподконтрольной украинской власти, в ближайшие 10 лет не предвидится.
Подробнее смотрите в видеосюжете КАПРІ.
Теги: Донбасс, шахты, оккупанты, ОРДО
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- Восстановлена работа Еленовской насосной станции10:09
- Донетчина: на пожаре обнаружены тела двух мужчин10:02
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