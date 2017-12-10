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Архив - Донецкая область

Десантник, прошедший Ирак, назначен одним из руководителей сил АТО

10.12.2017 10:15
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Десантник, прошедший Ирак, назначен одним из руководителей сил АТО

Бывший командир 95-й аэромобильной бригады, начальник Военной академии Одессы генерал-майор Олег Гуляк назначен заместителем командующего силами АТО на Донбассе.

Как сообщает "Думская", на новую должность Гуляк переведен в конце ноября. Вместо него обязанности начальника академии временно исполняет полковник Юрий Клят.

Олег Гуляк родился в Новом Буге (Николаевская область). Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Десантник. Возглавлял штаб 72-го отдельного механизированного батальона украинского миротворческого контингента в Ираке. С 2005 года - начальник штаба 16 мехбригады, потом командир 95-й аэромобильной бригады. В течение последних шести лет руководил Военной академией в Одессе.

"Интересно, что нынешний начальник Гуляка, командующий АТО Герой Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, в конце 2000-х был его первым заместителем в 95-й бригаде. Вот так, поменялись местами", - пишет "Думская".



Теги: Донбасс, назначение, АТО, десант
 
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