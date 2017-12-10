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Донбасс: наблюдателей ОБСЕ подпустили к границе
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 декабря), наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.
В течение 35 минут наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи г. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка) команда Миссии видела, что из Украины выехали 9 автомобилей (включая 2 с табличками "ДНР"), а в Украину въехали 5 автомобилей (в том числе 1 с табличками "ДНР").
В течение 1 часа наблюдения на пункте пропуска на границе у пос. Должанское (84 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели заметили, что из Украины выехали 17 автомобилей, 4 тентованные грузовика и 1 автобус (примерно с 20 пассажирами), а также вышли 11 пешеходов (7 мужчин и 4 женщины), тем временем в Украину въехали 12 автомобилей, 7 тентованных грузовиков и 2 автобуса (в каждом примерно по 30 пассажиров).
Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
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