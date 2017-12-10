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Донецкое направление: влаг упорно стреляет у Авдеевки
Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что 9 декабря российско-оккупационные силы на Донецком направлении нарушали режим тишины 11 раз.
"Враг активно использовал минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Особое упорство он проявлял в районе Авдеевки, в основном во второй половину суток, ведя прицельный огонь из 82-мм минометов по защитникам Песков и шахты Бутовка, - сообщил Мотузяник. - Пехотное вооружение противник использовал во время обстрелов южных окраин Авдеевки. На Приазовье российские наемники системно нарушали перемирие вблизи Водяного и Талаковки, периодически обстреливая из гранатометов и вооружения БМП опорные пункты наших защитников".
Полковник подчеркивает, что подразделения ВС Украины почти каждый раз находили, чем адекватно и эффективно ответить врагу, используя "широкий спектр имеющихся средств огневого воздействия".
Напомним, что Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал карту, которая отображает ситуацию в зоне проведения АТО на Донбассе на начало текущих суток.
Напомним, что всего 9 декабря зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Это - максимальное количество обстрелов с начала зимы.
По данным пресс-центра штаба АТО, ни один украинский защитник в субботу не пострадал.
Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, ВСУ, обстрелы
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- Донецкое направление: влаг упорно стреляет у Авдеевки13:07
- Мотузяник озвучил хронологию обстрелов на Луганском направлении13:03
- Официально: в зоне АТО нет потерь и приняты контрмеры 12:57
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- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта от 10 декабря12:34
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди12:06
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- Донецкое направление: влаг упорно стреляет у Авдеевки13:07
- Мотузяник озвучил хронологию обстрелов на Луганском направлении13:03
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