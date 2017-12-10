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Архив - Донецкая область

"Фосфорные мины" на Донецкой фильтровальной станции: всё стало ясно

10.12.2017 13:22
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"Фосфорные мины" на Донецкой фильтровальной станции: всё стало ясно

Отчет международных наблюдателей в очередной раз опровергает "фейки" главарей ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).

"Главари ОРДО в очередной раз безосновательно и нелепо обвинили ВС Украины в обстреле 8 декабря 2017 в 15.30 территории Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами, - сообщает Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК). - Однако, факты зафиксированные камерой СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции и отраженные в отчете Миссии от 9 декабря 2017 года, не только не подтверждают использование фосфорных боеприпасов но и указывают на повышенную огневую активность с востока на запад (с позиций ОРДО)".

"Во второй половине дня 8 декабря и в сама камера зафиксировала 12 взрывов неопределенного происхождения и 37 снарядов с востока на запад - все по 0,5-1,5 км на юг", - говорится в отчете СММ ОБСЕ состоянию на 8 декабря 2017 года.

Украинская сторона СЦКК отмечает: "Несмотря на попытки кремлевских марионеток переложить ответственность за обстрелы Донецкой фильтровальной станции на ВСУ, факты, зафиксированные и обнародованные на официальном сайте СММ ОБСЕ в очередной раз опровергают "фейки" российской пропаганды".



Теги: Донбасс, мины, фейк, Донецкая фильтровальная станция, СЦКК, СММ ОБСЕ
 
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