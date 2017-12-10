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Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений
Капитальную реконструкцию очистных сооружений в Мирнограде (бывший Димитров, что на Донетчине) планировалось выполнить за средства областного экологического фонда в 2017 году. Но этого не случилось.
"Финансовый ресурс на реконструкцию экологических объектов был отдан в первую очередь тем населенным пунктам, где были полностью готовы проекты, – пояснил губернатор Донетчины Павел Жебривский. – Для Мирнограда он пока не готов. Как только завершится работа над проектом – деньги есть, и мы их готовы направить. Раздавайте "волшебные пендели" своим мэрам, пусть они работают, и всё будет хорошо".
Как отмечает ddk.dn.ua, состояние Мирноградских очистных сооружений усугубляет давнюю экологическую проблему притока Северского Донца – реки Казенный Торец. Именно в нее попадают очищенные стоки – так было задумано при строительстве очистных сооружений около полувека назад.
Журналисты спросили у директора департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Сергея Натруса, когда начнется расчистка русла Казенного Торца в районе поселка Новоэкономическое. "Совместно с водным хозяйством было разработано технико-экономическое обоснование, согласно которому в 2018 году будет производиться очистка рек, - ответил он. - В перечне – бассейн реки Северский Донец, русла рек Казенный Торец и Сухой Торец. Мы представим это обоснование с границами рек на суд общественности после прохождения процедуры через систему ProZorro".
Теги: Донбасс, губернатор, Жебривский, Мирноград (Димитров), очистные сооружение
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