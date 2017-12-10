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"Мэр" Горловки уверяет, что его не уволили
Пользователи социальных сетей вечером в 9 декабря распространили "указ" главаря прорсосийской группировки "ДНР" Александра Захарченко о временном отстранении "мэра" Горловки Ивана Приходько с должности городского главы.
Между тем, проведя даже поверхностный анализ этого "указа", становится ясно, что он – подделка. Как, впрочем, вся псевдореспублика. Что однако же не отменяет то, что она пока существует, продолжая издеваться над Донбассом.
Среди ошибок создателей "липы" называют употребление фразы "денежное начисление ему не начислять", тогда как в "указах" употребляется формулировка "денежное содержание ему не начислять". Кроме того, слово "указ" написано со строчной буквы, в то время как во всех указах Захарченко пишет это слово с заглавной буквы.
Сам Приходько (до назначения "главой" Горловки руливший одним из районов Донецка) уже подтвердил, что он остается "мэром", а новость о его снятии – фейк.
Теги: Донбасс, Горловка, мэр, ДНР, фейк, оккупанты
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