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Новый смертоносный схрон нашли на Донетчине: опубликовано видео
Только вчера Госпогранслужба Украины сообщала об обнаружении в Донецкой области выстрелов к СПГ-9 недалеко от населенного пункта Николаевка Волновахского района. А сегодня история с обнаружением боеприпасов получила свое продолжение - пограничники нашли новый тайник.
Как сообщает сайт ГПСУ, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий по обнаруженных накануне двух выстрелов к СПГ-9, оперативно-розыскной подразделение Госпогранслужбы обнаружил схрон, в котором находились 27 осколочных и кумулятивных выстрелов к станковой противотанкового гранатомета СПГ-9 с дополнительными пришвидшувальнимы зарядами и две реактивные противотанковые гранаты РПГ- 26. Судя по маркировке - изготовлены боеприпасы в РФ.
Находку передали представителям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с целью дальнейшей утилизации.
Скорее всего, найденные оружие и боеприпасы предназначались для диверсионных действий.
Поиски владельцев смертоносного схрона продолжаются.
Теги: Донбасс, оружие, пограничники, схрон, тайник
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