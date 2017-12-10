Новый смертоносный схрон нашли на Донетчине: опубликовано видео

10.12.2017 15:05

Только вчера Госпогранслужба Украины сообщала об обнаружении в Донецкой области выстрелов к СПГ-9 недалеко от населенного пункта Николаевка Волновахского района. А сегодня история с обнаружением боеприпасов получила свое продолжение - пограничники нашли новый тайник.



Как сообщает сайт ГПСУ, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий по обнаруженных накануне двух выстрелов к СПГ-9, оперативно-розыскной подразделение Госпогранслужбы обнаружил схрон, в котором находились 27 осколочных и кумулятивных выстрелов к станковой противотанкового гранатомета СПГ-9 с дополнительными пришвидшувальнимы зарядами и две реактивные противотанковые гранаты РПГ- 26. Судя по маркировке - изготовлены боеприпасы в РФ.



Находку передали представителям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с целью дальнейшей утилизации.



Скорее всего, найденные оружие и боеприпасы предназначались для диверсионных действий.



Поиски владельцев смертоносного схрона продолжаются.









