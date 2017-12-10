ОРДО: вооруженный человек задержал наблюдателей ОБСЕ

10.12.2017 15:40

На блокпосте у села Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя, территория, подконтрольная боевикам ОРДО) был задержал патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 декабря), вооруженный человек на блокпосте у Верхнешироковского задержал патруль Миссии на 34 минуты.



"Этот человек с попросил сотрудников Миссии об их пункте назначения и количестве членов патруля. Патруль СММ пропустили только после того, как наблюдатели предоставили информацию о количестве членов патруля. Миссия проинформировала об этом СЦКК", - отмечается в отчете.