Последние новости раздела
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
- Мариуполь хочет стать столицей18:53
- Аброськин провел анализ прессы "ДНР"18:37
- На КПВВ задержали боеприпасы18:23
Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей
10.12.2017 20:35
Елку на центральной площади Краматорска – пл. Мира - торжественно откроют в день Святого Николая, 19 декабря.
Как сообщила "ВП" начальник отдела культуры управления по гуманитарным вопросам Краматорского горсовета Ольга Паршина, мероприятие начнется в 16:00. Планируется развлекательная программа и присутствие почетных гостей.
Известно, что на площади Мира будет установлена искусственная елка, а вот жителей Лазурного и Старого города порадуют настоящие лесные красавицы.
Читайте также:
Открытие елок Донетчины: что ждет Мариуполь
Открытие елок Донетчины: как отгуляет Покровск
Теги: Донбасс, Краматорск, праздник, елка
Читайте также:
- Церковь приготовила подарки: они ожидают жителей области в праздничную ночь
- Краматорск отпразднует 80-летие Донецкой области
- Пани Солоха флиртовала в музее истории
- Самые громкие скандалы избирательной кампании в Донецкой области
- Джамала даст бесплатный концерт в Краматорске в честь освобождения города от боевиков
- С "праздника жизни" - в больницу
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"21:27
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
- Мариуполь хочет стать столицей18:53
- Аброськин провел анализ прессы "ДНР"18:37
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"21:27
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Американский военный инструктор не пережил поездку во Львов20:17
- Тука: "Те, кто требуют запретить в Украине Пушкина и Достоевского - это идиоты"20:05
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Украинцам показали, что кладут в пельмени вместо мяса. ВИДЕО
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение