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Полиция Донетчины отловила на блокпостах боевиков, нелегалов и наркоманов
На системах стопконтроля (внутренние блокпосты) в Донецкой области за неделю прекращено 70 правонарушений. В течение семи дней правоохранители проверили 1,7 тыс. грузовиков, 22 тыс. легковых авто и более 43 тыс. граждан.
Благодаря тщательным проверкам было, в частности, предотвращено 6 попыток перевозки оружия (в том числе холодного) и боеприпасов. Трижды изымались наркотические вещества, сообщает сайт полиции Донетчины.
С помощью имеющихся баз данных правоохранители выявили на блокпостах 28 лиц, принимавших непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях террористической группировки "ДНР", а также четырех граждан, поддерживающих тесную связь с боевиками.
Были выявлены и доставлены в территориальные подразделения полиции 6 разыскиваемых преступников, привлечены к ответственности 10 иностранцев, которые находились на территории нашей страны, в обход действующему законодательству.
Полицейские в тандеме с военнослужащими продолжают заботиться о правопорядке на границах населенных пунктов Донецкой области. Они обращаются к их жителям с просьбой – с пониманием относиться к проверкам, которые направлены исключительно для большей безопасности граждан.
Теги: Донбасс, оружие, полиция, блокпост, боевики
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