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Порошенко предрек поражение "преступной российской агрессии"
10.12.2017 12:42
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал мини-обращение по поводу отмечаемого сегодня Международного дня прав человека. Затронул оккупированный Крым и частично оккупированный Донбасс.
"Сегодня, в Международный день прав человека, ценность свобод гражданина ощущается особенно остро. Ведь преступная российская агрессия продолжает калечить человеческие жизни в оккупированном Крыму и на Донбассе, - пишет глава государства. - Убежден, что благодаря международному единству и солидарности с Украиной, а также силе международного права эти намерения Кремля обречены на поражение, ведь ответственности за совершенные преступления не избежать".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, агрессия, Порошенко
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