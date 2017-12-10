Порошенко предрек поражение "преступной российской агрессии"

10.12.2017 12:42

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал мини-обращение по поводу отмечаемого сегодня Международного дня прав человека. Затронул оккупированный Крым и частично оккупированный Донбасс.



"Сегодня, в Международный день прав человека, ценность свобод гражданина ощущается особенно остро. Ведь преступная российская агрессия продолжает калечить человеческие жизни в оккупированном Крыму и на Донбассе, - пишет глава государства. - Убежден, что благодаря международному единству и солидарности с Украиной, а также силе международного права эти намерения Кремля обречены на поражение, ведь ответственности за совершенные преступления не избежать".