- Полиция Донетчины отловила на блокпостах боевиков, нелегалов и наркоманов16:30
- "Симики" помогают налаживать жизнь в зоне АТО: новые факты16:12
- В Покровске ввели единое меню для малышей16:00
- ОРДО: вооруженный человек задержал наблюдателей ОБСЕ15:40
- В Мариупле заработала новая часовня15:24
- Новый смертоносный схрон нашли на Донетчине: опубликовано видео15:05
- Донбасс: наблюдателей ОБСЕ подпустили к границе14:57
- Донецкий дом, где взорвали "Моторолу", получил звезду14:28
- В Торецке простились с погибшим воином АТО14:12
- Украинские пенсии в ОРДЛО: разъяснение от заместителя министра МинВОТ14:01
"Симики" помогают налаживать жизнь в зоне АТО: новые факты
Представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) оказали за последние дни важную помощь жителям прифронтовых городов Донбасса.
Так, "симики" предоставили продуктовую помощь детским садам и школам в населенных пунктах Луганское и Мироновское. Представители ГВС угостили ребят сгущенным молоком, печеньем, консервированными овощами и другими вкусностями.
Группа Гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск" продолжает совместную с представителями организации "THE HALO TRUST" работу по разминированию сельскохозяйственных угодий агрофирмы "Восток".
Также офицеры ГВС выезжали к недавно освобожденным поселкам Майский и Гладосово для сопровождения представителей энергокомпании, которые проводили работы по восстановлению электроснабжения. Предоставили военные и гуманитарную помощь гражданскому населению. Они раздали продуктовые наборы людям, проживающим на линии разграничения.
А группы Гражданско-военного сотрудничества "Бердянское" и "Мариуполь" способствовали работе представителей общественной организации "Врачи без границ" в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения. Местным жителям оказывали квалифицированную медицинскую помощь терапевты, офтальмологи и психологи.
Теги: Донбасс, помощь, АТО, симики
- Репортаж из военного госпиталя в Мариуполе. «Маме я не говорил, что лежу в больнице»
- "Симики" помогли открыть памятник, привезли детям воду, а солдатам мешки
- Война у каждого своя и одна на всех - репортаж "Битва за людей" о войне и жителях Донбасса
- Центр поддержки переселенцев открыли в Мариуполе
- Радостные новости для Донбасса
- Полиция Донетчины отловила на блокпостах боевиков, нелегалов и наркоманов16:30
- "Симики" помогают налаживать жизнь в зоне АТО: новые факты16:12
- В Покровске ввели единое меню для малышей16:00
- ОРДО: вооруженный человек задержал наблюдателей ОБСЕ15:40
- В Мариупле заработала новая часовня15:24
- Новый смертоносный схрон нашли на Донетчине: опубликовано видео15:05
- Донбасс: наблюдателей ОБСЕ подпустили к границе14:57
- Донецкий дом, где взорвали "Моторолу", получил звезду14:28
- В Торецке простились с погибшим воином АТО14:12
- Украинские пенсии в ОРДЛО: разъяснение от заместителя министра МинВОТ14:01
- Полиция Донетчины отловила на блокпостах боевиков, нелегалов и наркоманов16:30
- "Симики" помогают налаживать жизнь в зоне АТО: новые факты16:12
- В Покровске ввели единое меню для малышей16:00
- ОРДО: вооруженный человек задержал наблюдателей ОБСЕ15:40
- В Мариупле заработала новая часовня15:24
- Новый смертоносный схрон нашли на Донетчине: опубликовано видео15:05
- Донбасс: наблюдателей ОБСЕ подпустили к границе14:57
- Киев заполонили сторонники Саакашвили14:45
- Донецкий дом, где взорвали "Моторолу", получил звезду14:28
- В Торецке простились с погибшим воином АТО14:12
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Украинцам показали, что кладут в пельмени вместо мяса. ВИДЕО
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление