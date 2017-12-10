Тука о потере Крыме: Если бы мы тогда ввязались, я уверен, у нас не хватило бы сил еще выдержать удар на Востоке

10.12.2017 17:12

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, бывший губернатор Луганщины Георгий Тука во время чата на "Главреде" ответил на вопрос, были ли у Украины шанс не дать России в 2014-м захватить Крым.





"Вопрос Крыма намного сложнее, чем вопрос Донбасса по нескольким объективным и субъективным причинам. Можно ли было удержать Крым? С моей точки зрения - нет. Стоило ли бороться? Скорее всего, да, - отметил Тука. - Но чтобы быть объективным, нужно знать, как в то время реагировали силовики на приказы из центра, и МВД, и СБУ, и ВСУ".



Заместитель министра отметил, что, к примеру, 80% СБУ предали Украину и приняли присягу РФ.



"Были люди, конечно, которые считали Крым Украиной и готовы были биться, но их было намного меньше, - отметил Тука. - Недавно я смотрел по ТВ проект о Закарпатье. И человек, который родом с Востока, сказал фразу, с которой я полностью согласен: там, где местная власть предала, мы Украину потеряли. Там, где местная власть дала отпор - мы Украину сохранили. Если бы Украина дала отпор в Крыму, события могли бы разворачиваться гораздо хуже, чем произошло в итоге. Если бы там сразу началось вооруженное противостояние, нам бы нужно было отправлять ВСУ в Крым, потому что и по уровню подготовки, и по уровню обеспечения военные РФ имели преимущество. Если бы мы тогда ввязались, я уверен, у нас не хватило бы сил еще выдержать удар на Востоке. Харьков, Днепр, Запорожье – это же все было. Где-то восстали сами граждане, где-то прекрасно отреагировала местная власть. Но если бы нас втянули в конфликт в Крыму, Украины бы на два фронта не хватило".



Также, по словам Туки, "Россия могла бы начать полноценную войну, поскольку на полуострове кроме "казачков" было огромное количество легальных российских войск". "И в случае действий против "регуляров" мы бы моментально получили обвинения в том, что "бандеровская хунта пошла на русский мир", и мы бы получили ответ от регулярной армии, - поясняет заместитель министра. - Пока я не вижу тенденции по "сливу Крыма". Психоз "крымнаш" еще будет несколько лет продолжаться. Хотя все понимают и ощущают последствия от аннексии Крыма. Таких людей всё больше, но критической массы пока еще нет. Когда элита РФ прочувствует весь набор проблем от санкций, когда народ почувствует на своей шкуре все последствия от санкционной политики, тогда, возможно, российские народ и элита пойдут навстречу друг другу по вопросу Крыма в духе: "А может он нафиг нужен, этот Крым?".