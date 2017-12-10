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У Петровского и Станицы Луганской летели ракеты и гремели взрывы
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 декабря), зафиксировано очередное обострение в районах разведении сил и средства на Донбасса.
В отчете отмечаетя, что патруль СММ продолжал осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.
Несмотря на то, что доступ Миссии на этих участках разведения по-прежнему остается ограниченным, наблюдатели смогли выполнить их частичный мониторинг.
Вечером 6 декабря камера СММ в подконтрольном "ДНР" Петровском зафиксировала 4 осветительные ракеты, пролетавшие с востока на запад в 2–3 км к северо-северо-западу (по оценке, за пределами участка разведения). В первой половине дня 8 декабря, находясь в Петровском, команда Миссии слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 6–10 км к северу и 8 взрывов неопределенного происхождения в 6–10 км к западу.
Вечером 7 декабря камера СММ, установленная возле памятника князю Игорю к юго-востоку от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), зафиксировала 4 взрыва неопределенного происхождения в 1,4 км к северо-западу (по оценке, в пределах участка разведения). В тот же вечер камера СММ в Станице Луганской зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения в 500 м к юго-юго-западу, 4 взрыва (2 оценены как разрывы минометных мин, а остальные — как взрывы неопределенного происхождения) в 1,5 км к юго-юго-востоку и 3 взрыва (2 оценены как разрывы минометных мин, а 1 — как взрыв неопределенного происхождения) в 1,6 км к югу (все, по оценке, произошли в пределах участка разведения).
Вечером 7 декабря, находясь на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, команда СММ слышала 11 взрывов, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, примерно 200 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–3 км к юго-западу (установить, на участке разведения или за его пределами, не удалось), а также 3 взрыва неопределенного происхождения в 3–5 км к юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения) и 27 выстрелов из крупнокалиберного пулемета в 3 км к юго-западу (установить, на участке разведения или за его пределами, не удалось). На следующий день, находясь на правительственном блокпосте к северу от моста в Станице Луганской, команда Миссии слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–4 км к западу (по оценке, за пределами участка разведения). Патрулируя примерно в 300 м к северу от моста, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения в 7–10 км к юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения).
8 декабря, осуществляя мониторинг вблизи участка разведения в районе Золотого, наблюдатели констатировали там спокойную обстановку.
Теги: Донбасс, АТО, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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