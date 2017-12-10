Украинские пенсии в ОРДЛО: разъяснение от заместителя министра МинВОТ

10.12.2017 14:01

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, бывший губернатор Луганщины Георгий Тука уверен, что выплата пенсий жителям ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) невозможна одновременно Россией и Украиной.



"Выплаты, которые люди получают на оккупированных территориях – это не пенсия… Между РФ и Украиной есть договор про невозможность двойных пенсий – если люди получают российскую пенсию, то не могут получать украинскую – и наоборот. Кроме того, пенсия – это не государственные обязательства, это не соцвыплаты. Это деньги, которые человек откладывал всю жизнь в Пенсионный фонд, и всеми международными нормами признано, что пенсия является имуществом человека и никто не может лишить человека права собственности на его имущество", – пояснил Тука в чате на "Главреде".



Заместитель министра МинВОТ также опроверг мнение, что якобы деньги, которые заходят на оккупированные территории (тот самый "пенсионный туризм"), не возвращаются в Украину.



"То, что эти пенсионные деньги не возвращаются в Украину, не соответствует действительности. Деньги эти возвращаются – на них покупаются товары украинские и в Украине. К сожалению, пока нет возможности организовать продажу украинских товаров на линии разграничения. На чём, между прочим, настаивают все международные партнеры Украины", – подчеркнул Тука.



Он также отметил, что далеко не все живущие на оккупированных территориях люди получают материальную помощь из РФ.



Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что жители оккупированного Донбасса получат заработанные в Украине пенсии, но лишь после того, как в местах их проживания полноценно будет установлена украинская власть.