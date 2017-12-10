- В Мирнограде скандалят из-за переселения10:52
- У Петровского и Станицы Луганской летели ракеты и гремели взрывы10:30
- Десантник, прошедший Ирак, назначен одним из руководителей сил АТО10:15
- Восстановлена работа Еленовской насосной станции10:09
- Донетчина: на пожаре обнаружены тела двух мужчин10:02
- Умер ребенок, страшно обгоревший на пожаре в Донецкой области09:57
- "Мэр" Горловки уверяет, что его не уволили09:41
- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше09:20
- Россия может устроить обострение на Донбассе09:11
- КПВВ "Новотроицкое" - порадовал, КПВВ "Марьинка" - огорчил08:54
Умер ребенок, страшно обгоревший на пожаре в Донецкой области
Спасатели Донетчины сообщили, что двухмесячный малыш, который получил вчера вечером страшные ожоги во время пожара в Бахмутском (бывшем Артемовском районе), не выжил.
9 декабря в 16:10 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре по адресу: Донецкая область, Бахмутский район, с. Берховка, ул. Первомайская. К месту пожара было немедленно направлено спасателей 8-го Государственного пожарно спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что происходит горение жилого дома. До прибытия подразделений Главного управления, сотрудниками скорой медицинской помощи был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Бахмута (бывший Артемовск) пострадавший двухмесячный ребенок с диагнозом - ожоги I-III степеней. В 20:10 ребенок скончался в больнице.
Пожар был локализован в 16.42, ликвидирован в 16.55.
Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.
От Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает сайт ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Напомним, что по данным полиции причиной огненного ЧП стал самодельный обогреватель.
Теги: Донбасс, ребенок, пожар, смерть
- В Мирнограде скандалят из-за переселения10:52
- Мужчина пострадал в огне в ОРЛО10:42
- У Петровского и Станицы Луганской летели ракеты и гремели взрывы10:30
- Десантник, прошедший Ирак, назначен одним из руководителей сил АТО10:15
- Восстановлена работа Еленовской насосной станции10:09
- Донетчина: на пожаре обнаружены тела двух мужчин10:02
- Умер ребенок, страшно обгоревший на пожаре в Донецкой области09:57
- Сводка обстрелов Луганщины: данные СММ ОБСЕ09:52
- "Мэр" Горловки уверяет, что его не уволили09:41
- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше09:20
- В Мирнограде скандалят из-за переселения10:52
- Мужчина пострадал в огне в ОРЛО10:42
- У Петровского и Станицы Луганской летели ракеты и гремели взрывы10:30
- Десантник, прошедший Ирак, назначен одним из руководителей сил АТО10:15
- Восстановлена работа Еленовской насосной станции10:09
- Донетчина: на пожаре обнаружены тела двух мужчин10:02
- Умер ребенок, страшно обгоревший на пожаре в Донецкой области09:57
- Сводка обстрелов Луганщины: данные СММ ОБСЕ09:52
- "Мэр" Горловки уверяет, что его не уволили09:41
- Линию разграничение пересекло на 13 тысяч человек меньше09:20
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение