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Архив - Донецкая область

Умер ребенок, страшно обгоревший на пожаре в Донецкой области

10.12.2017 09:57
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Умер ребенок, страшно обгоревший на пожаре в Донецкой области

Спасатели Донетчины сообщили, что двухмесячный малыш, который получил вчера вечером страшные ожоги во время пожара в Бахмутском (бывшем Артемовском районе), не выжил.

9 декабря в 16:10 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре по адресу: Донецкая область, Бахмутский район, с. Берховка, ул. Первомайская. К месту пожара было немедленно направлено спасателей 8-го Государственного пожарно спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что происходит горение жилого дома. До прибытия подразделений Главного управления, сотрудниками скорой медицинской помощи был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Бахмута (бывший Артемовск) пострадавший двухмесячный ребенок с диагнозом - ожоги I-III степеней. В 20:10 ребенок скончался в больнице.

Пожар был локализован в 16.42, ликвидирован в 16.55.

Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.

От Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает сайт ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Напомним, что по данным полиции причиной огненного ЧП стал самодельный обогреватель.



Теги: Донбасс, ребенок, пожар, смерть
 
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