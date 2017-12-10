Последние новости раздела
- В Москве на фестивале сорвали показ фильма о войне на Донбассе16:59
- Стало известно, кто примкнул к программе "Доступное жилье" на Донбассе16:46
- Полиция Донетчины отловила на блокпостах боевиков, нелегалов и наркоманов16:30
- "Симики" помогают налаживать жизнь в зоне АТО: новые факты16:12
- В Покровске ввели единое меню для малышей16:00
- ОРДО: вооруженный человек задержал наблюдателей ОБСЕ15:40
- В Мариупле заработала новая часовня15:24
- Новый смертоносный схрон нашли на Донетчине: опубликовано видео15:05
- Донбасс: наблюдателей ОБСЕ подпустили к границе14:57
- Донецкий дом, где взорвали "Моторолу", получил звезду14:28
В Покровске ввели единое меню для малышей
10.12.2017 16:00
Во всех дошкольных учреждениях Покровска (бышего Красноармейска, что на Донетчине) деток теперь будут кормить одинаково.
О введение в детских садах города единого меню сообщила и.о. начальника отдела образования Марина Голуб. По ее словам, это поможет повысить качество питания.
Было разработанное специальное двухнедельное меню, которое утверждено Госпродпотребслужбой и соответствует требованиям детского питания по сбалансированности, калорийности, объему питания с учетом возраста ребенка, сообщает ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, дети, меню, Покровск (Красноармейск)
Читайте также:
- В Москве на фестивале сорвали показ фильма о войне на Донбассе16:59
- Стало известно, кто примкнул к программе "Доступное жилье" на Донбассе16:46
- Полиция Донетчины отловила на блокпостах боевиков, нелегалов и наркоманов16:30
- "Симики" помогают налаживать жизнь в зоне АТО: новые факты16:12
- В Покровске ввели единое меню для малышей16:00
- ОРДО: вооруженный человек задержал наблюдателей ОБСЕ15:40
- В Мариупле заработала новая часовня15:24
- Новый смертоносный схрон нашли на Донетчине: опубликовано видео15:05
- Донбасс: наблюдателей ОБСЕ подпустили к границе14:57
- Донецкий дом, где взорвали "Моторолу", получил звезду14:28
- В Москве на фестивале сорвали показ фильма о войне на Донбассе16:59
- Стало известно, кто примкнул к программе "Доступное жилье" на Донбассе16:46
- Полиция Донетчины отловила на блокпостах боевиков, нелегалов и наркоманов16:30
- "Симики" помогают налаживать жизнь в зоне АТО: новые факты16:12
- В Покровске ввели единое меню для малышей16:00
- ОРДО: вооруженный человек задержал наблюдателей ОБСЕ15:40
- В Мариупле заработала новая часовня15:24
- Новый смертоносный схрон нашли на Донетчине: опубликовано видео15:05
- Донбасс: наблюдателей ОБСЕ подпустили к границе14:57
- Киев заполонили сторонники Саакашвили14:45
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Украинцам показали, что кладут в пельмени вместо мяса. ВИДЕО
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление