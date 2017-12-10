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В Покровске ввели единое меню для малышей

10.12.2017 16:00
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В Покровске ввели единое меню для малышей

Во всех дошкольных учреждениях Покровска (бышего Красноармейска, что на Донетчине) деток теперь будут кормить одинаково.

О введение в детских садах города единого меню сообщила и.о. начальника отдела образования Марина Голуб. По ее словам, это поможет повысить качество питания.

Было разработанное специальное двухнедельное меню, которое утверждено Госпродпотребслужбой и соответствует требованиям детского питания по сбалансированности, калорийности, объему питания с учетом возраста ребенка, сообщает ddk.dn.ua



Теги: Донбасс, дети, меню, Покровск (Красноармейск)
 
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