В Покровске ввели единое меню для малышей

10.12.2017 16:00

Во всех дошкольных учреждениях Покровска (бышего Красноармейска, что на Донетчине) деток теперь будут кормить одинаково.



О введение в детских садах города единого меню сообщила и.о. начальника отдела образования Марина Голуб. По ее словам, это поможет повысить качество питания.



Было разработанное специальное двухнедельное меню, которое утверждено Госпродпотребслужбой и соответствует требованиям детского питания по сбалансированности, калорийности, объему питания с учетом возраста ребенка, сообщает ddk.dn.ua