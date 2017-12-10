В Славянской оперзоне прятали гранату и скрывали причастность к боевикам

10.12.2017 12:00

В течение недели в дежурную часть Славянского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области поступило 963 сообщения, 92 из них - с признаками уголовного преступления.



Приводим некоторые наиболее резонансные правонарушения.



В полицию Славянска обратился житель микрорайона Артема 1992 года рождения - ночью у него угнали автомобиль ВАЗ-21063, который стоял возле дома. Пропавшие "Жигули" правоохранители нашли в центре города. В течение нескольких дней были задержаны двое жителей города 17 и 15 лет. Они рассказали, как сломали салон автомобиля, завели его и поехали по городу. Когда закончился бензин, угонщики бросили машину на одной из улиц, предварительно вытащив аккумулятор (позже его продали на местном рынке). Автомобиль возвращен владельцу.



Местный житель сообщил, что во дворе частного домовладения лежит неизвестный. На месте происшествия полицейские выяснили, что 52-летний мужчина во время распития спиртных напитков со своим бывшим квартирантом избил его и в бессознательном состоянии вынес его во двор.



В посадке между селами Александровка и Маяки происходила незаконная вырубка леса. Следственно-оперативная группа остановила два автомобиля - "УАЗ" и грузовую "Газель" с свежеспиленными деревьями. Подозреваемыми оказались жители Краматорска 1980 и 1987 года рождения. Автомобили были изъяты полицией.



Местный житель обратился к участковому офицера полиции и сообщил, что в бывшем доме своего деда он нашел 120 мм мину. А житель Лимана 1953 года по месту жительства хранил гранату, патроны и порох. Мужчина объяснил, что патроны и порох у него остались еще с тех времен, когда он был охотником, а гранату ему якобы подарил знакомый.



В подразделение полиции поступила информация о том, что местный житель 1971 года рождения в 2014 году находился в составе НВФ "ДНР". Он дежурил на блокпосту и строил фортификационные сооружения боевиков. Собрав доказательную базу, правоохранители задержали злоумышленника.



Муж с женой 1975 и 1983 рождения решили добровольно сдаться правоохранителям. В апреле 2014 года они поддержали оккупантов, после чего получили предложение присоединиться к ним. Мужчина осуществлял незаконную проверку транспорта и граждан на блокпосту у комбикормовых заводов, а женщина там же готовила "ополченцам" еду. Во время проведения активной фазы антитеррористической операции супруги выехали из города, и долгое время проживали в "серой зоне".