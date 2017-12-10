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Архив - Донецкая область

В Торецке простились с погибшим воином АТО

10.12.2017 14:12
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В Торецке простились с погибшим воином АТО

Сегодня, 10 декабря, в Торецке (бывший Дзержинск, что на Донетчине) – траур. Город прощается с мужественным героем-земляком Геннадием Павловичем Парасочкой. Он погиб на этой неделе под недавно освобожденным поселком Травневое (Майское) при выполнении боевых задач, прикрыв товарища.

Геннадий Павлович Парасочка родился в городе Торецке (Дзержинске) в 1975 году. Учился в СШ №11, затем в профессионально-горном лицее. С 1993 по 1994 проходил срочную службу в Артемовской дивизии. В мирное время был частным предпринимателем. В феврале 2015 до 2016 года служил по контракту в 81-й десантно-штурмовой бригаде. В 2017 в октябре заключил контракт и до самой смерти служил в добровольческом батальоне "Айдар". Ему исполнилось навеки - 42 года.

Военно-гражданская администрация города Торецка сообщает, что отдать дань герою и защитнику Родины сегодня на центральной городской площади собрались родные погибшего, военнослужащие, руководители областной и городской администрации, представители общественных и благотворительных организаций, работники учреждений, предприятий и организаций, жители города.



Теги: Донбасс, погибший, воин, АТО, Торецк
 
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