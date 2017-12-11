Последние новости раздела
- Боевики на полчаса обесточили Авдеевку16:45
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея13:02
- В Донецкой области переселенцам построят дома12:47
- Тука: Россия готовится к уходу из Донбасса на своих условиях10:10
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
Боевики на полчаса обесточили Авдеевку
11.12.2017 16:45
В результате обстрела окраин прифронтового города Авдеевка, часть города осталась без света. Об этом говорится в сообщении ГУНП Донецкой области, передает УНН.
"По предварительной информации, обстрел начался в 14:00 и велся из реактивной системы залпового огня "Град". Пострадавших среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снаряды упали примерно в 200 метрах от Авдеевского коксохимического завода.
"В результате повреждено электрическую опору, из-за чего часть города на полчаса осталась без света. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, по данным полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. "Террористический акт".
Теги: Донбасс, Авдеевка, электричество, обстрел
Читайте также:
- Боевики на полчаса обесточили Авдеевку16:45
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея13:02
- В Донецкой области переселенцам построят дома12:47
- Тука: Россия готовится к уходу из Донбасса на своих условиях10:10
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"21:27
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Расстрел в Княжичах: журналисты обнародовали шокирующие результаты экспертизы17:15
- В Мариуполе открылась резиденция Святого Николая17:05
- Названа страна Европы с самым дорогим салом16:56
- Боевики на полчаса обесточили Авдеевку16:45
- Источник: В Харьковской области комбриг приказал бойцам убить своего зама16:40
- "Шахтер" узнал соперника по плей-офф Лиги чемпионов16:30
- Украинцев ждет средняя зарплата 10 тысяч гривен – Гройсман16:20
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Суд над Януковичем: сегодня допросят Авакова и Яценюка15:48
- Омелян рассказал о последствиях от движения поездов РФ в обход Украины15:30
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Названо эффективное "домашнее" средство для очистки сосудов14:20
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Какие аптечные препараты может заменить алоэ вера08:20
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Боевики "ДНР" окапываются у границы с РФ