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Нацбанк оценил потери от блокады оккупированного Донбасса
Чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями (НКТ) на Донбассе оценивается в $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году.
Такие данные озвучил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина.
Согласно презентации, представленной на организованной ING Банком встрече с представителями бизнеса и обнародованной Национальным банком Украины, благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны.
По словам О.Чурия, в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне $4 млрд, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году.
Напомним, в январе 2017 года ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.
Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Национальный банк, блокада
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