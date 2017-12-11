Тука: Россия готовится к уходу из Донбасса на своих условиях

11.12.2017 10:10

У Кремля нет планов расширять ранее взятые под свой контроль территории Донбасса, однако Москва намерена уйти из востока Украины на приемлемых для себя условиях.

Как передает replyua.net, такое мнение в интервью изданию «Главред» озвучил Георгий Тука, занимающий должность замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. По его словам, российский президент Владимир Путин именно сейчас пытается поступать в качестве царя-миротворца, из-за чего Россия «начала на всех площадках говорить о международных миссиях».



«В то же самое время, с точки зрения понимания и прагматизма, даже маленькая крыса становится опасной, если ее загнать в угол, задание наших партнеров в других странах — найти для Путина выход с Донбасса, однако такой, чтобы сохранить лицо перед своими избирателями», — отметил чиновник. Тука добавил, что у него «сложилось ощущение, что политически кремлевские начальники не намерены расширять территорию — они желают ее покинуть».



«Они хотят выдвинуть свои условия. Здесь очень тонкая грань, и мы должны постоянно отстаивать интересы державы, но также искать компромиссы и с основой на это восстанавливать контроль над Донбассом», — добавил Тука.