В Донецкой области переселенцам построят дома

11.12.2017 12:47

Высотки возведут за счет государства

Для участия в программе «Доступное жилье 50/50» переселенцам и участникам АТО В Донецкой области постоят еще две многоэтажки. Информацию об этом на своем аккаунте в Фейсбук обнародовал глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.



Сегодня в программе по приобретению жилплощади на льготных условиях в Донецкой области участвует всего одна новостройка в городе Славянске.



Теперь же, согласно документам, в этой программе будут участвовать еще два объекта. Один дом возведут в Славянске (ул. Конева, 3-А), второй – в Лимане (ул. Славянская, 7). Строить высотки будут за счет бюджетных денег.

Для Луганской области тоже запланировано строительство двух многоэтажек.



С Конца ноября в этой программе уже зарегистрировались почти 700 семей на 160 миллионов гривен и это при том, что в госбюджете на компенсацию заложены всего 30 миллионов.





