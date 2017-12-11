- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея13:02
- В Донецкой области переселенцам построят дома12:47
- Тука: Россия готовится к уходу из Донбасса на своих условиях10:10
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- В Травневом порадовали мирных и военных: смотрите фото18:59
В Донецкой области переселенцам построят дома
Высотки возведут за счет государства
Для участия в программе «Доступное жилье 50/50» переселенцам и участникам АТО В Донецкой области постоят еще две многоэтажки. Информацию об этом на своем аккаунте в Фейсбук обнародовал глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.
Сегодня в программе по приобретению жилплощади на льготных условиях в Донецкой области участвует всего одна новостройка в городе Славянске.
Теперь же, согласно документам, в этой программе будут участвовать еще два объекта. Один дом возведут в Славянске (ул. Конева, 3-А), второй – в Лимане (ул. Славянская, 7). Строить высотки будут за счет бюджетных денег.
Для Луганской области тоже запланировано строительство двух многоэтажек.
С Конца ноября в этой программе уже зарегистрировались почти 700 семей на 160 миллионов гривен и это при том, что в госбюджете на компенсацию заложены всего 30 миллионов.
Теги: Донбасс, Донецкая область, дом, жилье, переселенцы
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея13:02
- В Донецкой области переселенцам построят дома12:47
- Тука: Россия готовится к уходу из Донбасса на своих условиях10:10
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"21:27
- Первая электрозаправка в Покровске какое-то время будет работать бесплатно21:12
- Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных20:51
- Открытие елок Донетчины: в Краматорске ждут почетных гостей20:35
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки19:49
- Харьковские медики приняли около 21,5 тысячи воинов АТО19:31
- Мирноград пока "пролетел" с реконструкцией очистных сооружений19:18
- Санкции в действии: госкомпания России отказалась от контроля над энергосистемой Крыма14:05
- Путин приказал выводить российские войска13:48
- Эксперт заявил о новом повышении цен на фрукты в Украине13:35
- От Донбасса до борьбы с коррупцией: Геращенко улетела в США и озвучила планы13:15
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея13:02
- В Донецкой области переселенцам построят дома12:47
- Полтысячи населенных пунктов уже без света: где непогода ударит сегодня12:35
- Новые санкции США против РФ: стали известны первые подробности12:15
- В МИД Польши прокомментировали подрыв польского автобуса под Львовом11:58
- Саакашвили доставили в суд: политику будут избирать меру пресечения11:41
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Какие аптечные препараты может заменить алоэ вера08:20
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Боевики "ДНР" окапываются у границы с РФ