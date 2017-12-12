Главная / Новости / Донецкая область / Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео
Последние новости раздела
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- ООН: з початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей15:11
- Облава? Боевики совершают странные действия под Донецком14:56
- В Константиновку прибыл первый поезд из Ивано-Франковска14:30
- В ООН назвали новые данные о жертвах среди гражданских лиц на Донбассе13:56
- Обмен пленными на Донбассе: террористы "ДНР/ЛНР" отказались отдавать украинского журналиста12:56
- "Они просто бежали без единого выстрела, сдав ряд важнейших населенных пунктов...", - российский экс-главарь "ДНР" рассказал, как боевики бежали от ВСУ на Донбассе11:41
- "Донецк был посильнее, а в Луганске не понимали, чем Плотницкий лучше остальных", - Стрелков сдал боевиков "с потрохами" и признался, почему экс-главарь "ЛНР" убирал конкурентов10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 декабря10:17
- Под Мариуполем позиции сил АТО боевики обстреляли из минометов09:38
Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео
12.12.2017 15:37
Российское оккупационное командование продолжает проводить мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО и обострение ситуации на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает Восточный фарватер с ссылкой на сайт СНБО.
В частности, на Донецком направлении командованием т.н. 1 АК организуются провокационные минометные обстрелы собственных передовых позиций с видеофиксацией взрывов с целью обвинения сил АТО в несоблюдении Минских договоренностей, и создания искусственных прецедентов для эскалации боевых действий.
Напомним, ООН сообщает о произвольных задержаниях и вынесении смертных приговоров в «ДНР».
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, дискредитация
Читайте также:
- Журналисты показали последствия обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛНР (ВИДЕО)
- В центр Зайцево ввечером "прилетело" два танковых снаряда
- Ночью Горловка сотрясалась от взрывов снарядов: есть погибшие и раненые
- Донецкое направление: «мирные» расстрелы и «убойное пополнение»
- Сегодня днем боевики трижды обстреляли позиции сил АТО
- Боевики из артиллерии 122 мм калибра обстреляли Трудовское
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- ООН: з початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей15:11
- Облава? Боевики совершают странные действия под Донецком14:56
- В Константиновку прибыл первый поезд из Ивано-Франковска14:30
- В ООН назвали новые данные о жертвах среди гражданских лиц на Донбассе13:56
- Обмен пленными на Донбассе: террористы "ДНР/ЛНР" отказались отдавать украинского журналиста12:56
- "Мужику оторвало руку, жив или нет, не знаем. До***а скорых, соседи в шоке", - взрыв в оккупированном Луганске переполошил горожан. Известны первые подробности12:16
- "Они просто бежали без единого выстрела, сдав ряд важнейших населенных пунктов...", - российский экс-главарь "ДНР" рассказал, как боевики бежали от ВСУ на Донбассе11:41
- "Донецк был посильнее, а в Луганске не понимали, чем Плотницкий лучше остальных", - Стрелков сдал боевиков "с потрохами" и признался, почему экс-главарь "ЛНР" убирал конкурентов10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 декабря10:17
- Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео15:37
- Песков: «Мы с волнением наблюдаем за эволюцией заявлений Саакашвили»15:20
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- ООН: з початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей15:11
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- Путин обменял украинских заложников на убийц журналиста15:00
- Облава? Боевики совершают странные действия под Донецком14:56
- Виток развала России ускорен в разы. И уже не важно, с Путиным это произойдет или без него", - Наталья Гулевская14:49
- В Константиновку прибыл первый поезд из Ивано-Франковска14:30
- В ООН назвали новые данные о жертвах среди гражданских лиц на Донбассе13:56
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР В МАРИУПОЛЕ? 07:11
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители06:56
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака06:38
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье19:30
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Названо эффективное "домашнее" средство для очистки сосудов14:20
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Какие аптечные препараты может заменить алоэ вера08:20
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса