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"Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса

12.12.2017 16:51
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"Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса

Пропагандисты боевиков "ДНР" громко опозорились в Донецке, где попытались устроить пафосное открытие мемориальной доски убитому в столице Донбасса российскому террористу Мотороле, сообщает dialog.ua.

Опубликованные в соцсетях кадры торжественного открытия "картонной таблички" с именем убитого в лифте боевика насмешили соцсети, возмутив сторонников "ДНР". На показанных очевидцами снимках видно, как пропагандисты привезли молодежь Донецка под дом с "мемориальной картонкой" с флагами батальона "Спарта" и "ДНР".

При этом под вялые аплодисменты собравшихся людей высунувшийся из окна участник акции леской стянул с закрывающей "мемориальную картонку" кусок белой ткани, зажатый между пластиковыми подоконниками двух соседних окон, и явил миру памятный знак. Смехотворное зрелище вызвало возмущение у истинных сторонников "ДНР" в соцсетях.



Теги: Донецк, Донбасс, мемориальная доска, ДНР, боевики, батальон "Спарта"
 
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