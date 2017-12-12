- "Донецк был посильнее, а в Луганске не понимали, чем Плотницкий лучше остальных", - Стрелков сдал боевиков "с потрохами" и признался, почему экс-главарь "ЛНР" убирал конкурентов10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 декабря10:17
- Под Мариуполем позиции сил АТО боевики обстреляли из минометов09:38
- В "ДНР" 32 ребенка попали с отравлением в реанимацию09:13
- В Украине озвучили прогноз по выводу войск Путина с Донбасса08:35
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе08:27
- К наступлению? Госдеп передал украинским воинам на Светлодарскую дугу интересный презент с намеком08:09
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?07:55
- “Российские оккупационные войска прибегают к грязным технологиям”, - штаб АТО в гневе из-за очередной провокации врага у Авдеевки07:39
- Боевики обстреляли Авдеевку из РСЗО «Град»22:02
"Донецк был посильнее, а в Луганске не понимали, чем Плотницкий лучше остальных", - Стрелков сдал боевиков "с потрохами" и признался, почему экс-главарь "ЛНР" убирал конкурентов
Оккупированный Донецк, в отличие от Луганска, имел меньше смертей главарей террористов. Несмотря на то что все уничтожения бандитов были кровавыми и громкими, сбежавший в РФ Игорь Стрелков говорит, якобы в "ДНР" у Захарченко почти не было конкурентов, чего не скажешь о смещенном Игоре Плотницком. В отличие от Захарченко, Плотницкий по позициям выглядел в разгар борьбы за власть в 2015-2016 достаточно слабо. Его перестали уважать даже близкие его соратники, поэтому террорист просто убивал тех, кто "не так на него смотрел" или же представлял какую-то угрозу, передает "Диалог.UA".
В интервью The Insider Гиркин все такие смерти называет логичными. Главарей боевиков к власти привел Сурков, у руля "республик" были поставлены отъявленный бандит Плотницкий и откровенный жулик Захарченко. "В силу ряда причин Донецк и посильнее, там и толчок достаточно серьезный дан организации, там у Захарченко конкурентов не было, кроме Ходаковского. А в Луганске Плотницкому приходилось бороться против людей, которые не понимали, чем он лучше остальных", - рассказал Гиркин.
По его словам, Плотницкий, которого в конце ноября текущего года просто отстранили от должности главаря боевиков, был намного хуже тех, кто пытался его "подвинуть". Именно по этой причине террорист предпочитал их "убирать". Кроме того, печально известный карательный батальон Плотницкого "Заря", который, как выяснилось, обстреливал оккупированный Луганск летом 2014, был намного слабее, чем все остальные бандитские группировки на территории "ЛНР". "Бэтмен воевал намного более активно.
Мозговой вообще воевал очень активно. Назначение Плотницкого, который ничем не отличился, многие восприняли в штыки. Ну а, соответственно, Плотницкий по бандитским привычкам (естественно, не сам) всех конкурентов устранил. В данном случае Мозгового устранили по идейным соображениям. Бэтмена - чисто борьба за власть, я так понимаю, поскольку он претендовал на власть", - говорит террорист.
В то же время он не решился ответить, почему ликвидировали Ищенко. Однако, по его мнению, Дремова убрали потому, что боевик активно занимался контрабандой угля. Естественно, имел с этого большие деньги, что не нравилось Плотницкому, который все любил класть только в своей карман.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, ДНР, ЛНР, боевики, Стрелков, Захарченко, Плотницкий
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка
- Люди из оккупированного Луганска получают SMS-ки с призывами радоваться объединению "ЛНР" и "ДНР" и встречать боевиков из Донецка, - Шкиряк назвал цель Путина
- Что делать Захарченко? Как отреагировал Донецк на подрыв Плотницкого в Луганске
- Взрыв мозга: террористы-вожаки ДНР и ЛНР требуют от Совбеза ООН трибунала над Киевом
- Плотницкий "сделал" Захарченко
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- "Донецк был посильнее, а в Луганске не понимали, чем Плотницкий лучше остальных", - Стрелков сдал боевиков "с потрохами" и признался, почему экс-главарь "ЛНР" убирал конкурентов10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 декабря10:17
- РЖД перевела поезда в обход Украины09:59
- Под Мариуполем позиции сил АТО боевики обстреляли из минометов09:38
- В "ДНР" 32 ребенка попали с отравлением в реанимацию09:13
- В Украине озвучили прогноз по выводу войск Путина с Донбасса08:35
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе08:27
- ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»08:24
- К наступлению? Госдеп передал украинским воинам на Светлодарскую дугу интересный презент с намеком08:09
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?07:55
- "Донецк был посильнее, а в Луганске не понимали, чем Плотницкий лучше остальных", - Стрелков сдал боевиков "с потрохами" и признался, почему экс-главарь "ЛНР" убирал конкурентов10:59
- Фильм "Киборги" установил рекорд по кассовым сборам10:50
- Что ЕС сделал, чтоб угомонить Россию в отношении Украины: названы главные шаги10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 декабря10:17
- Аренда автомобиля за границей что нужно знать10:09
- РЖД перевела поезда в обход Украины09:59
- Сеть взорвали шокирующие данные о стоимости аренды жилья во время ЧМ-2018 в РФ09:51
- Под Мариуполем позиции сил АТО боевики обстреляли из минометов09:38
- В "ДНР" 32 ребенка попали с отравлением в реанимацию09:13
- “Иски Украины к России на международных площадках под угрозой!” - Арьев бьет тревогу - НАБУ преступило черту09:05
- БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР В МАРИУПОЛЕ? 07:11
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители06:56
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака06:38
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье19:30
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Названо эффективное "домашнее" средство для очистки сосудов14:20
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Какие аптечные препараты может заменить алоэ вера08:20
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса